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Від початку року 17 лікарень в Україні перейшли на сонячну енергію

СЕС
17 лікарень в Україні перейшли на сонячну енергію / Depositphotos

Від початку 2026 року 17 українських лікарень розпочали власну генерацію електроенергії в межах проєкту "Промінь надії". Загальна потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій становить 1 650 кВт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

У Міністерстві енергетики повідомили, що ще 100 об'єктів перебувають на різних стадіях реалізації проєкту. Сім закладів охорони здоров'я вже знаходяться на завершальному етапі впровадження, а для 141 медичного закладу наразі розробляють технічні рішення.

Реалізація проєкту стала можливою завдяки міжнародній підтримці. Зокрема, 12 лікарень отримали необхідне обладнання за фінансування Німеччини, ще п'ять — за підтримки Швеції.

Програма "Промінь надії" є спільною ініціативою Європейської комісії, Міністерства енергетики та Міністерства охорони здоров'я України. Вона реалізується в межах Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Мета проєкту — підвищити енергетичну стійкість медичних закладів, забезпечивши їх сонячними електростанціями, системами накопичення енергії та іншим обладнанням для гарантованого електропостачання. Це має дозволити лікарням безперебійно працювати навіть в умовах атак на енергетичну інфраструктуру та можливих відключень електроенергії.

Зауважимо, з січня до середини травня 2026 року в межах реалізації проєкту "Промінь надії" 10 закладів охорони здоров’я розпочали власну генерацію електроенергії. Загальна встановлена потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій становить 770 кВт. 

Автор:
Тетяна Гойденко