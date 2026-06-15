С начала года 17 больниц в Украине перешли на солнечную энергию

С начала 2026 года 17 украинских больниц начали собственную генерацию электроэнергии в рамках проекта "Луч надежды". Общая мощность вводимых в эксплуатацию солнечных электростанций составляет 1650 кВт.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

В Министерстве энергетики сообщили, что еще 100 объектов находятся на разных стадиях реализации проекта. Семь учреждений здравоохранения уже находятся на завершающем этапе внедрения, а для 141 медицинского учреждения разрабатывают технические решения.

Реализация проекта стала возможной благодаря международной поддержке. В частности, 12 больниц получили необходимое оборудование для финансирования Германии, еще пять — при поддержке Швеции.

Программа "Луч надежды" является совместной инициативой Европейской комиссии, Министерства энергетики и Министерства здравоохранения Украины. Она реализуется в рамках Фонда поддержки энергетики Украины по координации Секретариата Энергетического Сообщества.

Целью проекта является повышение энергетической устойчивости медицинских учреждений, обеспечив их солнечными электростанциями, системами накопления энергии и другим оборудованием для гарантированного электроснабжения. Это позволит больницам бесперебойно работать даже в условиях атак на энергетическую инфраструктуру и возможных отключений электроэнергии.

Заметим, с января по середину мая 2026 года в рамках реализации проекта "Луч надежды" 10 учреждений здравоохранения начали собственное генерирование электроэнергии. Общая установленная мощность вводимых в эксплуатацию солнечных электростанций составляет 770 кВт.