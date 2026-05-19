"Промінь надії": вже 10 українських лікарень перейшли на власну сонячну генерацію
З січня до середини травня 2026 року в межах реалізації проєкту "Промінь надії" 10 закладів охорони здоров’я розпочали власну генерацію електроенергії. Загальна встановлена потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій становить 770 кВт.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міненерго.
Введення в експлуатацію цих об'єктів відбулося завдяки міжнародній фінансовій допомозі; дев'ять закладів забезпечено за фінансування Німеччини, а один — за підтримки Швеції.
Наразі у межах проєкту триває масштабування енергетичної мережі:
- 3 заклади охорони здоров’я перебувають на завершальному етапі підключення;
- 94 об’єкти знаходяться на різних стадіях будівельних та монтажних робіт;
- 141 медичний заклад перебуває на етапі розробки технічних рішень.
Встановлення таких станцій дозволяє лікарням економити на комунальних платежах та спрямовувати кошти на ліки, а системи накопичення енергії тримають заряд до декількох годин поспіль.
Про програму
Програма "Промінь надії" — це спільна ініціатива Європейської комісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров’я України, що реалізується в межах Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Мета програми — підвищити енергетичну стійкість закладів охорони здоров’я, забезпечивши їх сонячними панелями, системами накопичення енергії та іншим обладнанням для гарантованого електропостачання і безперебійної роботи навіть у складних умовах.
Раніше повідомлялося, що до кінця 2026 року Міністерство охорони здоров’я України планує встановити обладнання для сонячної генерації ще у 378 медичних закладах.