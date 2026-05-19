"Луч надежды": уже 10 украинских больниц перешли на собственную солнечную генерацию

С января по середину мая 2026 года в рамках реализации проекта "Луч надежды" 10 учреждений здравоохранения приступили к собственной генерации электроэнергии. Общая установленная мощность вводимых в эксплуатацию солнечных электростанций составляет 770 кВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минэнерго.

Ввод в эксплуатацию этих объектов состоялся благодаря международной финансовой помощи; девять заведений обеспечено при финансировании Германии, а одно - при поддержке Швеции.

В рамках проекта продолжается масштабирование энергетической сети:

3 учреждения здравоохранения находятся на завершающем этапе подключения;

94 объекта находятся на разных стадиях строительных и монтажных работ;

141 медицинское учреждение находится на этапе разработки технических решений.

Установка таких станций позволяет больницам экономить на коммунальных платежах и направлять средства на лекарства, а системы накопления энергии удерживают заряд до нескольких часов подряд.

О программе

Программа "Луч надежды" - это совместная инициатива Европейской комиссии, Министерства энергетики Украины и Министерства здравоохранения Украины, реализуемая в рамках Фонда поддержки энергетики Украины при координации Секретариата Энергетического Сообщества. Цель программы – повысить энергетическую устойчивость учреждений здравоохранения, обеспечив их солнечными панелями, системами накопления энергии и другим оборудованием для гарантированного электроснабжения и бесперебойной работы даже в сложных условиях.

Ранее сообщалось, что к концу 2026 года Министерство здравоохранения Украины планирует установить оборудование для солнечной генерации еще в 378 медицинских учреждениях.