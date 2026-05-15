Более 370 украинских больниц получат солнечные панели: кто профинансирует проект

До конца 2026 года Министерство здравоохранения Украины планирует установить оборудование для солнечного поколения еще в 378 медицинских учреждениях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления в Верховной Раде.

По словам главы ведомства, на сегодняшний день уже 251 заведение состоятельной сети обеспечено автономными объектами солнечной энергетики.

Новый этап программы позволит существенно расширить список больниц, которые смогут работать при возможных отключениях электроэнергии.

"251 медицинское учреждение состоятельной сети уже обеспечено объектами солнечной генерации. К концу 2026 года в сотрудничестве с Министерством энергетики, в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, в сотрудничестве с Красным Христом мы обеспечим солнечную генерацию еще в 378 учреждениях здравоохранения", – сказал он.

Почему это важно

Обеспечение больниц альтернативными источниками энергии является частью стратегии укрепления устойчивости украинской медицины.

Солнечные панели позволяют экономить не только на энергоносителях, но и гарантируют бесперебойную работу критически важного оборудования — операционных блоков и реанимаций — независимо от состояния централизованной энергосистемы.

Напомним, с января по конец апреля 2026 года семь украинских учреждений здравоохранения начали собственное генерирование электроэнергии благодаря установке солнечных электростанций. Общая мощность вводимых в эксплуатацию объектов составляет 590 кВт.