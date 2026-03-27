Усиление энергонезависимости. Еще шесть больниц подключили к солнечной генерации

В Украине еще шесть медицинских учреждений повысили свою энергонезависимость в рамках программы "Луч надежды", которая предусматривает установку солнечных электростанций в больницах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Всего с начала реализации проекта солнечные электростанции уже установлены в 56 учреждениях здравоохранения, из которых 14 находятся в прифронтовых регионах. Суммарная мощность установленного оборудования превышает 5,2 МВт.

Параллельно работы продолжаются еще на 83 объектах, из которых три находятся на завершающем этапе. Кроме того, 123 медицинских учреждения проходят тендерные процедуры для участия в программе.

Программа "Луч надежды" реализуется с марта 2023 как совместная инициатива Европейская комиссия, Министерства энергетики Украины и Министерства здравоохранения Украины в рамках Фонда поддержки энергетики Украины при координации Секретариата Энергетического Сообщества.

Целью проекта является обеспечение больниц стабильным электроснабжением за счет установки солнечных панелей, систем накопления энергии и сопутствующего оборудования, что особенно важно в условиях военных рисков для энергетической инфраструктуры.

Напомним, в феврале Литва передала более 2 тысяч солнечных панелей в рамках программы "Луч надежды". С начала года шесть больниц уже приступили к автономному производству электроэнергии, еще одно заведение находится на стадии технического проектирования.