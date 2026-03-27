Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Наличный курс:

USD

44,00

43,85

EUR

51,10

50,85

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Усиление энергонезависимости. Еще шесть больниц подключили к солнечной генерации

Еще шесть больниц подключили к солнечной генерации

В Украине еще шесть медицинских учреждений повысили свою энергонезависимость в рамках программы "Луч надежды", которая предусматривает установку солнечных электростанций в больницах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Всего с начала реализации проекта солнечные электростанции уже установлены в 56 учреждениях здравоохранения, из которых 14 находятся в прифронтовых регионах. Суммарная мощность установленного оборудования превышает 5,2 МВт.

Параллельно работы продолжаются еще на 83 объектах, из которых три находятся на завершающем этапе. Кроме того, 123 медицинских учреждения проходят тендерные процедуры для участия в программе.

Программа "Луч надежды" реализуется с марта 2023 как совместная инициатива Европейская комиссия, Министерства энергетики Украины и Министерства здравоохранения Украины в рамках Фонда поддержки энергетики Украины при координации Секретариата Энергетического Сообщества.

Целью проекта является обеспечение больниц стабильным электроснабжением за счет установки солнечных панелей, систем накопления энергии и сопутствующего оборудования, что особенно важно в условиях военных рисков для энергетической инфраструктуры.

Напомним, в феврале Литва передала более 2 тысяч солнечных панелей в рамках программы "Луч надежды". С начала года шесть больниц уже приступили к автономному производству электроэнергии, еще одно заведение находится на стадии технического проектирования.

Автор:
Татьяна Гойденко