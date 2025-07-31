Отключения не страшны: в медучреждении в Хмельницкой области установили солнечную электростанцию

Одно из медицинских учреждений Хмельницкой области получило солнечную электростанцию с автономной системой питания в рамках инициативы "Луч надежды". Это обеспечит бесперебойную работу критически важных систем даже при отключении света.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства энергетики.

Отмечено, что оборудование предоставлено правительством Италии и Фондом поддержки энергетики Украины.

Теперь непрерывным энергопитанием обеспечены операционные отделения анестезиологии и интенсивной терапии, инфекционная терапия, системы вентиляции, лифты и другие важные службы.

При непогоде или аварийном отключении электроэнергии установленные панели автоматически поддерживают работу критически важных объектов, таких как лифты для маломобильных групп населения, реанимационное отделение, пищеблок, скважины и насосные станции. Благодаря этому обеспечивается непрерывное функционирование ключевых сервисов.

В рамках проекта лечебное учреждение получило 420 солнечных панелей общей мощностью более 140 кВт, инверторное оборудование от Фонда поддержки энергетики и накопители энергии, обеспечивающие до шести часов автономной работы.

Инициатива реализуется в рамках проекта "Луч надежды" по механизму UESF и направлена на усиление энергетической устойчивости украинских больниц.

Как отмечается в сообщении, Министерство здравоохранения Украины уже определило 300 приоритетных медицинских учреждений для участия в инициативе. На сегодняшний день согласовано 182 заявки, солнечные системы уже работают в шести больницах, еще в 130 заведениях реализация проектов продолжается.

Напомним, в рамках совместного проекта Министерства энергетики Украины, Министерства здравоохранения Украины и Европейской комиссии "Луч надежды" в Украину поступило 5876 солнечных панелей общей мощностью около 2 МВт.

Добавим, что Хмельницкий лечебно-диагностический центр впервые в Украине начал продавать в сеть электроэнергию, произведенную с помощью солнечных панелей на своей крыше.