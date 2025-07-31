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Новини
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Відключення не страшні: у медзакладі на Хмельниччині встановили сонячну електростанцію

Сонячні панелі
Медзаклад отримав сонячні панелі / Depositphotos

Один із медичних закладів Хмельниччини отримав сонячну електростанцію з автономною системою живлення в рамках ініціативи “Промінь надії”. Це забезпечить безперебійну роботу критично важливих систем навіть під час відключень світла.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики. 

Зазначено, що обладнання надано Урядом Італії та Фондом підтримки енергетики України.

Тепер безперервним енергоживленням забезпечено операційні, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, інфекційна терапія, системи вентиляції, ліфти та інші важливі служби.

У разі негоди чи аварійного відключення електроенергії встановлені панелі автоматично підтримують роботу критично важливих об’єктів, таких як ліфти для маломобільних груп населення, реанімаційне відділення, харчоблок, свердловини та насосні станції. Завдяки цьому забезпечується безперервне функціонування ключових сервісів.  

У межах проєкту лікувальний заклад отримав 420 сонячних панелей загальною потужністю понад 140 кВт, інверторне обладнання від Фонду підтримки енергетики та накопичувачі енергії, що забезпечують до шести годин автономної роботи.

Ініціатива реалізується в межах проєкту "Промінь надії" за механізмом UESF та спрямована на посилення енергетичної стійкості українських лікарень.

Як зазначено в повідомленні, Міністерство охорони здоров’я України вже визначило 300 пріоритетних медичних закладів для участі в ініціативі. На сьогодні погоджено 182 заявки, сонячні системи вже працюють у шести лікарнях, ще у 130 закладах реалізація проєктів триває.

Нагадаємо, у межах спільного проєкту Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоровʼя України та Європейської комісії "Промінь надії" до України надійшли 5876 сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт.

Додамо, Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху. 

Автор:
Тетяна Бесараб