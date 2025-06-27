Енергонезалежність медзакладів Києва: три лікарні отримали сонячні станції

У межах співпраці з урядом Німеччини та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) у трьох медичних закладах Києва встановили автономні сонячні електростанції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Сонячні електростанції у лікарнях Києва

У столиці реалізовано проєкт "Підвищення стійкості київських лікарень». Упродовж 2024 року в трьох медичних установах Києва було встановлено автономні сонячні електростанції та системи онлайн-моніторингу.

Відповідно до умов угоди, проєкт упроваджувався комунальним підприємством "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва".

Завдяки цьому сучасному обладнанню безперебійне електропостачання у разі знеструмлень тепер забезпечено:

в міській клінічній лікарні;

перинатальному центрі;

одному з пологових будинків столиці.

Встановлення фотоелектричних станцій забезпечує безперервне проведення медичних процедур у цілодобовому режимі, навіть у випадках аварійного знеструмлення. Завдяки автономному енергоживленню критично важливе обладнання в реанімаційних та операційних відділеннях продовжує працювати без перебоїв, зберігається функціонування систем освітлення та підтримується стабільний рівень медичного обслуговування.

У звичайному режимі роботи надлишкова електроенергія, яку генерують сонячні установки, використовується для внутрішніх потреб медичних закладів. Це дозволяє зменшити загальне енергоспоживання, знизити навантаження на міські електромережі та скоротити витрати бюджету на оплату енергоносіїв. Такий підхід не лише підвищує енергоефективність установ, а й сприяє загальному зміцненню міської енергетичної інфраструктури, наголошує пресслужба.

Крім того, у кожному з медзакладів встановлені спеціальні інформаційні стенди для моніторингу роботи сонячних електростанцій. Вони під’єднані до онлайн-системи та в реальному часі надають дані про ключові технічні показники: обсяг виробленої електроенергії, режим функціонування станції, зокрема в автономному режимі, та інші важливі параметри. Це дозволяє не лише оперативно реагувати на зміни в роботі системи, а й забезпечити її ефективне управління.

Нагадаємо, Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху.