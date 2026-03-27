Посилення енергонезалежності. Ще шість лікарень підключили до сонячної генерації

В Україні ще шість медичних закладів підвищили свою енергонезалежність у межах програми "Промінь надії", яка передбачає встановлення сонячних електростанцій у лікарнях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Загалом від початку реалізації проєкту сонячні електростанції вже встановлено у 56 закладах охорони здоров’я, з яких 14 розташовані у прифронтових регіонах. Сумарна потужність встановленого обладнання перевищує 5,2 МВт.

Паралельно роботи тривають ще на 83 об’єктах, з яких на трьох вони перебувають на завершальному етапі. Крім того, 123 медичні установи наразі проходять тендерні процедури для участі у програмі.

Програма "Промінь надії" реалізується з березня 2023 року як спільна ініціатива Європейська комісія, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров’я України в межах Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Метою проєкту є забезпечення лікарень стабільним електропостачанням за рахунок встановлення сонячних панелей, систем накопичення енергії та супутнього обладнання, що особливо важливо в умовах воєнних ризиків для енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, у лютому Литва передала понад 2 тисячі сонячних панелей у межах програми "Промінь надії". Із початку року шість лікарень уже розпочали автономне виробництво електроенергії, ще один заклад перебуває на стадії технічного проєктування.