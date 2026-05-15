Понад 370 українських лікарень отримають сонячні панелі: хто профінансує проєкт

сес
МОЗ оновить енергосистему у 378 лікарнях / Depositphotos

До кінця 2026 року Міністерство охорони здоров’я України планує встановити обладнання для сонячної генерації ще у 378 медичних закладах.

Як пише Delo.ua,  про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час виступу у Верховній Раді.

За словами очільника відомства, на сьогодні вже 251 заклад спроможної мережі забезпечений автономними об’єктами сонячної енергетики.

Новий етап програми дозволить суттєво розширити перелік лікарень, які зможуть працювати під час можливих відключень електроенергії.

"251 медичний заклад спроможної мережі вже забезпечений об’єктами сонячної генерації. До кінця 2026 році у співпраці з Міністерством енергетики, у співпраці з ЮНІСЕФ, у співпраці з Червоним Христом ми забезпечимо сонячну генерацію ще у 378 закладах охорони здоров’я", – сказав він.

Чому це важливо

Забезпечення лікарень альтернативними джерелами енергії є частиною стратегії зміцнення стійкості української медицини.

Сонячні панелі дозволяють не лише економити на енергоносіях, а й гарантують безперебійну роботу критично важливого обладнання — операційних блоків та реанімацій — незалежно від стану централізованої енергосистеми.

Нагадаємо, з січня до кінця квітня 2026 року сім українських закладів охорони здоров’я розпочали власну генерацію електроенергії завдяки встановленню сонячних електростанцій. Загальна потужність введених в експлуатацію об'єктів становить 590 кВт.

Автор:
Тетяна Бесараб