У семи українських лікарнях запустили сонячну генерацію потужністю 590 кВт

У семи українських лікарнях запустили сонячну генерацію потужністю 590 кВт / Freepik

З січня до кінця квітня 2026 року сім українських закладів охорони здоров’я розпочали власну генерацію електроенергії завдяки встановленню сонячних електростанцій. Загальна потужність введених в експлуатацію об'єктів становить 590 кВт.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявило Міністерство енергетики України.

Наразі реалізація ініціативи продовжується:

  • Активні роботи ще тривають на 89 об’єктах по всій країні.
  • На трьох майданчиках монтаж та налаштування обладнання майже закінчено.
  • Ще 126 медичних закладів перебувають на стадії розробки технічних рішень.

Про проєкт "Промінь надії"

Програма є спільною ініціативою Єврокомісії, Міненерго та Міністерства охорони здоров’я України. Проєкт реалізується з березня 2023 року через Фонд підтримки енергетики України під координацією Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Головна мета "Променя надії" полягає у підвищенні енергетичної стійкості лікарень. Для цього заклади забезпечують не лише сонячними панелями, а й системами накопичення енергії та іншим супутнім обладнанням, що гарантує безперебійне електропостачання.

Нагадаємо, Рада підтримала закон про "зелену" енергетику: Україна наближає інтеграцію з ЄС. Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №14271, який імплементує європейські норми у сфері відновлюваних джерел енергії. За документ проголосували 236 народних депутатів.

Автор:
Максим Кольц