У семи українських лікарнях запустили сонячну генерацію потужністю 590 кВт

З січня до кінця квітня 2026 року сім українських закладів охорони здоров’я розпочали власну генерацію електроенергії завдяки встановленню сонячних електростанцій. Загальна потужність введених в експлуатацію об'єктів становить 590 кВт.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявило Міністерство енергетики України.

Наразі реалізація ініціативи продовжується:

Активні роботи ще тривають на 89 об’єктах по всій країні.

На трьох майданчиках монтаж та налаштування обладнання майже закінчено.

Ще 126 медичних закладів перебувають на стадії розробки технічних рішень.

Про проєкт "Промінь надії"

Програма є спільною ініціативою Єврокомісії, Міненерго та Міністерства охорони здоров’я України. Проєкт реалізується з березня 2023 року через Фонд підтримки енергетики України під координацією Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Головна мета "Променя надії" полягає у підвищенні енергетичної стійкості лікарень. Для цього заклади забезпечують не лише сонячними панелями, а й системами накопичення енергії та іншим супутнім обладнанням, що гарантує безперебійне електропостачання.

