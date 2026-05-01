У семи українських лікарнях запустили сонячну генерацію потужністю 590 кВт
З січня до кінця квітня 2026 року сім українських закладів охорони здоров’я розпочали власну генерацію електроенергії завдяки встановленню сонячних електростанцій. Загальна потужність введених в експлуатацію об'єктів становить 590 кВт.
Як повідомляє Delo.ua, про це заявило Міністерство енергетики України.
Наразі реалізація ініціативи продовжується:
- Активні роботи ще тривають на 89 об’єктах по всій країні.
- На трьох майданчиках монтаж та налаштування обладнання майже закінчено.
- Ще 126 медичних закладів перебувають на стадії розробки технічних рішень.
Про проєкт "Промінь надії"
Програма є спільною ініціативою Єврокомісії, Міненерго та Міністерства охорони здоров’я України. Проєкт реалізується з березня 2023 року через Фонд підтримки енергетики України під координацією Секретаріату Енергетичного співтовариства.
Головна мета "Променя надії" полягає у підвищенні енергетичної стійкості лікарень. Для цього заклади забезпечують не лише сонячними панелями, а й системами накопичення енергії та іншим супутнім обладнанням, що гарантує безперебійне електропостачання.
