Рада підтримала закон про “зелену” енергетику: Україна наближає інтеграцію з ЄС
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №14271, який наближає українське законодавство у сфері відновлюваних джерел енергії до стандартів Європейського Союзу. За документ проголосували 236 народних депутатів.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Прес-служба Апарату Верховної Ради України.
Як зазначено в пояснювальній записці, законопроєкт передбачає комплексне оновлення регулювання “зеленої” енергетики в Україні та гармонізацію його з європейським законодавством.
Серед ключових положень:
- узгодження термінології у сфері ВДЕ з нормами ЄС;
- визначення механізму формування національних цілей розвитку відновлюваної енергетики;
- запровадження концепції спільнот відновлюваної енергії;
- створення механізмів статистичних трансферів та спільних проєктів з країнами ЄС;
- визначення спеціальних зон для розвитку ВДЕ, накопичувачів енергії та мережевої інфраструктури;
- спрощення дозвільних процедур для інвестицій у “зелену” генерацію;
- запровадження критеріїв сталості для біопалив, біорідин і біомаси.
Нагадаємо, що раніше Верховна Рада вже ухвалила закон про реформу підтримки відновлюваної енергетики, який передбачає перехід до механізму ринкових премій та проведення “зелених” аукціонів до 2034 року.