Рада підтримала закон про “зелену” енергетику: Україна наближає інтеграцію з ЄС

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №14271, який наближає українське законодавство у сфері відновлюваних джерел енергії до стандартів Європейського Союзу. За документ проголосували 236 народних депутатів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Як зазначено в пояснювальній записці, законопроєкт передбачає комплексне оновлення регулювання “зеленої” енергетики в Україні та гармонізацію його з європейським законодавством.

Серед ключових положень:

узгодження термінології у сфері ВДЕ з нормами ЄС;

визначення механізму формування національних цілей розвитку відновлюваної енергетики;

запровадження концепції спільнот відновлюваної енергії;

створення механізмів статистичних трансферів та спільних проєктів з країнами ЄС;

визначення спеціальних зон для розвитку ВДЕ, накопичувачів енергії та мережевої інфраструктури;

спрощення дозвільних процедур для інвестицій у “зелену” генерацію;

запровадження критеріїв сталості для біопалив, біорідин і біомаси.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада вже ухвалила закон про реформу підтримки відновлюваної енергетики, який передбачає перехід до механізму ринкових премій та проведення “зелених” аукціонів до 2034 року.