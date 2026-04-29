Рада підтримала закон про “зелену” енергетику: Україна наближає інтеграцію з ЄС

Вітряки
Верховна Рада підтримала законопроєкт про імплементацію європейських норм у сфері відновлюваної енергетики / Depositphotos

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №14271, який наближає українське законодавство у сфері відновлюваних джерел енергії до стандартів Європейського Союзу. За документ проголосували 236 народних депутатів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Як зазначено в пояснювальній записці, законопроєкт передбачає комплексне оновлення регулювання “зеленої” енергетики в Україні та гармонізацію його з європейським законодавством.

Серед ключових положень:

  • узгодження термінології у сфері ВДЕ з нормами ЄС;
  • визначення механізму формування національних цілей розвитку відновлюваної енергетики;
  • запровадження концепції спільнот відновлюваної енергії;
  • створення механізмів статистичних трансферів та спільних проєктів з країнами ЄС;
  • визначення спеціальних зон для розвитку ВДЕ, накопичувачів енергії та мережевої інфраструктури;
  • спрощення дозвільних процедур для інвестицій у “зелену” генерацію;
  • запровадження критеріїв сталості для біопалив, біорідин і біомаси.

Нагадаємо, що раніше Верховна Рада вже ухвалила закон про реформу підтримки відновлюваної енергетики, який передбачає перехід до механізму ринкових премій та проведення “зелених” аукціонів до 2034 року. 

Автор:
Лариса Крупко