Рада поддержала закон о "зеленой" энергетике: Украина приближает интеграцию с ЕС
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №14271, приближающий украинское законодательство в сфере возобновляемых источников энергии к стандартам Европейского Союза. За документ проголосовали 236 народных депутатов.
Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предусматривает комплексное обновление регулирования "зеленой" энергетики в Украине и гармонизацию его с европейским законодательством.
Среди ключевых положений:
- согласование терминологии в сфере ВИЭ с нормами ЕС;
- определение механизма формирования национальных целей развития возобновляемой энергетики;
- внедрение концепции общин возобновляемой энергии;
- создание механизмов статистических трансферов и общих проектов со странами ЕС;
- определение специальных зон для развития ВИЭ, накопителей энергии и сетевой инфраструктуры;
- упрощение разрешительных процедур для инвестиций в "зеленую" генерацию;
- введение критериев постоянства для биотоплив, биожидкостей и биомассы.
Напомним, что ранее Верховная Рада уже приняла закон о реформе поддержки возобновляемой энергетики , предусматривающий переход к механизму рыночных премий и проведение "зеленых" аукционов до 2034 года.