Рада поддержала закон о "зеленой" энергетике: Украина приближает интеграцию с ЕС

Верховная Рада поддержала законопроект об имплементации европейских норм в сфере возобновляемой энергетики / Depositphotos

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №14271, приближающий украинское законодательство в сфере возобновляемых источников энергии к стандартам Европейского Союза. За документ проголосовали 236 народных депутатов.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предусматривает комплексное обновление регулирования "зеленой" энергетики в Украине и гармонизацию его с европейским законодательством.

Среди ключевых положений:

  • согласование терминологии в сфере ВИЭ с нормами ЕС;
  • определение механизма формирования национальных целей развития возобновляемой энергетики;
  • внедрение концепции общин возобновляемой энергии;
  • создание механизмов статистических трансферов и общих проектов со странами ЕС;
  • определение специальных зон для развития ВИЭ, накопителей энергии и сетевой инфраструктуры;
  • упрощение разрешительных процедур для инвестиций в "зеленую" генерацию;
  • введение критериев постоянства для биотоплив, биожидкостей и биомассы.

Напомним, что ранее Верховная Рада уже приняла закон о реформе поддержки возобновляемой энергетики , предусматривающий переход к механизму рыночных премий и проведение "зеленых" аукционов до 2034 года.

Автор:
Лариса Крупко