Солнечные панели дорожают: как изменились цены на оборудование для СЭС в 2026 году

Цены на солнечные панели в Украине начали расти после длительного падения: за год произошло подорожание на 5%. Причиной стала отмена налоговых льгот для экспортеров в Китае, контролирующая большинство мирового производства фотоэлектрических модулей.

По словам директора по маркетингу компании Atmosfera Тимура Якименко , существенных колебаний на рынке компонентов для солнечных электростанций (СЭС) не произошло. В то же время, отдельные сегменты этого рынка демонстрируют разнонаправленную динамику.

Средняя цена фотоэлектрических модулей в 2025 году составляла около $105 за 1 кВт установленной мощности, тогда как по состоянию на сегодняшний день она составляет примерно $110 за 1 кВт. Таким образом, цена выросла ориентировочно на 5%. По прогнозам рынка, в 2026 году средняя стоимость может вырасти до $121 за 1 кВт из-за постепенного восстановления маржинальности производителей и балансировки предложения на глобальном рынке.

Одной из причин повышения цен Якименко называет отмену льгот по экспорту фотоэлектрических модулей из Китая. Китай, контролирующий около 80% мировых производственных мощностей по производству этих модулей, с 1 апреля отменяет возврат 13% НДС для экспортеров.

"Вместо этого аккумуляторные батареи демонстрируют противоположную тенденцию. Если в 2025 году средняя цена составляла около $154 за 1 кВтч, то сейчас она снизилась до $143 за 1 кВтч, то есть примерно на 7%. Это связано с масштабированием производства батарей и усилением конкуренции между производителями", — отмечает Яков.

Он добавил, что в результате такого удешевления батарей, которые сегодня составляют значительную часть стоимости домашних энергетических систем, типичные решения для домашних гибридных солнечных электростанций под ключ в среднем подешевели примерно на 5% по сравнению с прошлым годом.

Владелец EPC-контрактора ETL Group Денис Косой подтвердил, что из-за отмены налоговых льгот для китайских экспортеров цены на солнечные панели в Украине уже выросли, и соответственно подорожали проекты СЭС для бизнеса. Если в декабре 2025 года средняя стоимость составила $0,40–0,45/Вт по НДС, то в марте она уже колеблется от $0,45–0,50/Вт. При этом он не исключает дальнейшего удорожания фотоэлектрических модулей на глобальном рынке из-за роста цен на основные сырьевые товары.

Напомним, в 2025 году в Украине построили 1,5 ГВт солнечных электростанций, тогда как в 2024 году этот показатель составлял лишь 800 МВт. Таким образом, в 2025 году построили почти вдвое больше СЭС, чем в 2024 году. Об этом в комментарии Delo.ua рассказал председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский.