В 2025 году в Украине установили вдвое больше солнечных электростанций, чем годом ранее: сколько электроэнергии дают

В 2025 году в Украине построили 1,5 ГВт солнечных электростанций, тогда как в 2024 году этот показатель составлял лишь 800 МВт. Таким образом, в 2025 году построили почти вдвое больше СЭС, чем в 2024 году. Об этом в комментарии Delo.ua рассказал председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский.

"Мы оцениваем, что за год было построено 1,5 гигаватта солнечных электростанций. Эти мощности в пиковый летний период в течение примерно 7-10 часов генерации могут покрывать большую часть дневного потребления крупного областного центра или нескольких средних городов одновременно - в зависимости от уровня фактической нагрузки и погодных условий", - сказал он.

Соколовский отметил, что речь идет как о промышленных СЭС, работающих по "зеленому" тарифу, так и о СЭС для компенсации потребления бизнеса, а также домохозяйств. В то же время, эксперт прогнозирует, что в этом году в Украине будет установлено не меньше мощностей СЭС.

"Последние события, связанные с обстрелами энергетики, требуют от бизнеса и домохозяйств позаботиться о собственной энергобезопасности. И солнце во многих случаях является решением. Поэтому я думаю, что меньше не будет, потому что у общества и бизнеса есть большой испуг", — подчеркнул Соколовский.

За три квартала 2025 года Украина импортировала 2 ГВт солнечных панелей

Напомним, что по данным крупного импортера солнечных панелей, компании компании Atmosfera с января по сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года Украина увеличила импорт солнечных панелей в 2,3 раза до 2,053 ГВт . Эта мощность сопоставима с двумя атомными энергоблоками.

По оценке директора по маркетингу компании Atmosfera Тимура Якименко в 2025 году рынок перешел от панических закупок на фоне "блэкаутов" к более рациональным, просчитанным инвестициям. Базовый уровень спроса в сегменте частных домохозяйств и бизнеса значительно выше, чем до полномасштабного вторжения, а компании закладывают СЭС и системы накопления в годовые бюджеты и инвестпрограммы.

За 2022-2025 год тарифы на электроэнергию в Украине выросли почти втрое. Это сократило средний срок окупаемости домашних станций до 4–5 лет, а для бизнес-проектов – до 2–3 лет, а также стимулировало спрос на СЭС у указанных категорий клиентов.

Бизнес развивает собственную энергетику после блекаутов

Блэкауты 2024 стали поворотной точкой для украинского бизнеса. Из - за нестабильных поставок электроэнергии компании делать инвестиции в собственную генерацию . Наиболее распространенными решениями стали солнечные электростанции, газопоршневые когенерационные установки и дизельные генераторы.

Вместе с ростом собственного поколения, бизнес и энергосистема столкнулись с рядом проблем. Первая проблема неочевидна: львиная доля нового поколения устанавливалась бизнесом для самообеспечения и не была подключена к энергосистеме. Из-за большого количества генерации, находящейся вне счетчика "Укрэнерго", не может прогнозировать спрос на электроэнергию и соответственно корректно смоделировать развитие энергосистемы.

Другим трендом является цифровизация энергетической инфраструктуры, включая массовое внедрение разумных счетчиков и платформ управления потреблением. Такие решения критически важны для интеграции децентрализованного поколения и реализации механизмов активного потребления, включая net billing и автоматизированное управление нагрузками. К тому же при условии применения динамических цен это позволит бизнес-потребителям экономить на оплате энергоресурсов путем адаптации режимов энергопотребления в течение суток.

С начала полномасштабной войны украинские компании построили и планируют построить в ближайшие несколько лет 1,06 ГВт генерирующих мощностей, объем уже вложенных и запланированных инвестиций составляет 28,9 млрд грн.