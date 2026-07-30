Дизель стоит уже более 90 грн/л: как изменились ценники на украинских АЗС

Повышение стоимости светлых нефтепродуктов на внешних рынках привело к изменению цен на украинские АЗС. За сутки с 29 по 30 июля средняя розничная цена на дизельное горючее выросла на 1 грн/л и достигла 90,66 грн/л.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Бензин А-95 вырос в цене на 26 коп./л (до 81,19 грн/л), а сжиженный газ ( LPG ) - на 76 коп./л (до 43,32 грн/л).

Разница между премиальными сетями и дискаунтерами сократилась на 50 коп./л (до 4,24 грн/л на бензине) и чуть более чем на 40 коп./л на дизельном топливе. Для сжиженного газа эта разница уменьшилась на 24 коп./л (до 3,64 грн/л).

Динамика цен в сеть х АЗС

Изменение цен в разных сетях происходило следующим образом:

ОККО и WOG удержали стоимость бензина и дизеля, однако ОККО подняла цену на газ на 1 грн/л (до 43,90 грн/л);

UPG оставила стелу без изменений; " Укрнафта " добавила 1 грн/л в дизель и 2 грн/л в автогаз, сравнив цены с конкурентами — 87,90 грн/л и 42,90 грн/л соответственно;

VST подняла цену дизельного горючего на 6 грн/л (до 93,90 грн/л), войдя в группу самых дорогих сетей, а также добавила по 1 грн/л на бензин и LPG ;

EURO 5, Mango , "Маркет", "Фактор", "СВОИ", "Кворум", "Олас" и ZOG увеличили стоимость дизеля на 2 грн/л и более, при этом EURO 5, "Маркет" и "Кворум" подняли ценники на А-95 на 0,50-1 грн/л;

RLS , Green Wave , "Катрал", Ovis и "Авантаж 7" изменили цены только на газ, в том числе "Авантаж 7" прибавил 50 коп./л (до 39,45 грн/л).

Самые низкие цены на дизельное топливо удерживают сети UPG и " Укрнефть ". Самый дешевый автогаз реализуют сети "Маркет" (38,90 грн/л), "Авантаж 7" (39,45 грн/л) и "Кворум" (39,48 грн/л).

Причины корректировки цен

С конца прошлой недели средний спрэд между оптом и розницей на дизельном топливе держится отметки ниже -6 грн/л. По состоянию на 30 июля разница между сегментами равняется -6,02 грн/л. Дальнейшая динамика стоимости сжиженного газа зависит от оптовых цен и скорости истощения старых остатков.

Напомним, за день с 28 по 29 июля средняя стоимость дизеля выросла до 89,66 грн/л, а автогаза – до 42,57 грн/л.