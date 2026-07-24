Резкое подорожание горючего на АЗС: какие сети больше всего подняли цены на бензин и дизель

С 23 по 24 июля средняя стоимость дизельного горючего выросла на 2,22 грн/л до 85,23 грн/л, а бензина марки А-95 – на 1,05 грн/л до 80,08 грн/л. С начала недели дизельное топливо на заправках подорожало на 6,43 грн/л, а бензин – на 6,51 грн/л.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Самые высокие цены на бензин достигли 84 грн/л, а на дизель – 88,90 грн/л.

Изменения цен в сетях АЗС

В течение дня 24 июля сети ОККО и KLO дважды меняли цены на дизельное топливо, прибавив в общей сложности 4 грн/л:

на ОККО стоимость выросла до 88,90 грн/л;

на KLO – до 88,50 грн/л.

Это вывело ОККО в лидеры по цене на дизель с превышением показателя WOG на 1,50 грн/л (где цена составляет 87,40 грн/л).

Показатели в других сетях распределились следующим образом:

SOCAR поднял цену дизеля на 3 грн/л до 87,90 грн/л;

"Автотранс" установил цену 86,98 грн/л;

BVS - 86,90 грн/л;

"Авантаж 7" повысил цену дизеля на 4 грн/л до 83,95 грн/л, а бензина А-95 - до 77,95 грн/л;

"БРСМ-Нефть" подняла дизель до 83,95 грн/л, а бензин А-95 - до 76,54 грн/л;

"Укрнафта" прибавила 2 грн/л, установив цену 82,40 грн/л на дизель и 79,90 грн/л на бензин;

UPG удерживала цену бензина на уровне 78,90 грн/л, отменив скидку при покупке в приложение;

VostokGaz снизил цену на бензин на 1 грн/л и автогаза на 50 коп./л, оставив стоимость дизеля без изменений.

Повышение цен на 3 грн/л и более зафиксировано также на станциях Ovis , AMIC , "Рур групп", "Кворум", VST , Green Wave и "Днепронефть". Эти хранили сети "Свои", Brent Oil и "Катрал".

Напомним, в возобновление взаимных обстрелов США и Ирана вызвал рост мировых котировок нефти и нефтепродуктов. Это привело к повышению розничных цен на бензин и дизтопливо в Европе, США и Украине.