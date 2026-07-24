Мировой скачок цен на топливо: на сколько бензин и дизель подорожали в Европе, США и Украине

Возобновление взаимных обстрелов США и Ирана повлекло за собой рост мировых котировок нефти и нефтепродуктов. Это привело к повышению розничных цен на бензин и дизтопливо в Европе, США и Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Ситуация в Европе и США

Больше всего цены выросли в Германии. С 26 июня дизельное топливо там подорожало на €0,42/л (+21,8 грн/л) до €2,161/л, а бензин – на €0,32/л (+16,4 грн/л) до €2,136/л.

В Польше в середине июня упразднили льготный акциз, а с 1 июля вернули стандартную ставку НДС 23%. За три недели июля дизель вырос на 1,68 зл/л (19,8 грн/л) до 7,62 зл/л, а бензин – на 1,39 зл/л (15,9 грн/л) до 7,21 зл/л.

Во Франции дизтопливо за четыре недели подорожало на €0,23/л (12 грн/л) до €2,134/л, а бензин по состоянию на 23 июля стоил в среднем €2,023/л (+0,13/л или 6,7 грн/л). Компания TotalEnergies вчера снова ограничила цены на своих АЗС во Франции: бензин до 1,99 евро/л, дизель – до 2,25 евро/л.

В Великобритании с 15 июня временно снизили ставку топливного сбора на 3,7 пенса за литр (2,2 грн/л) для дизтоплива. С 26 июня по 23 июля цена дизеля выросла на 7 пенсов (5,6 грн/л) до £1,718/л, а бензина – на 5 пенсов (4 грн/л) до £1,553/л.

В Румынии бензин с 26 июня подорожал на 7 банов (0,8 грн/л) до 8,72 лея/л, а дизтопливо подешевело на 8 банов (-0,6 грн/л).

В США за четыре недели средняя цена на дизтопливо выросла на 30,2 цента за 1 галлон (3,79 л) (3,4 грн), а бензин подорожал на 7,3 цента за 1 галлон (3,79 л) (0,7 грн/л).

Динамика цен в Украине.

В Украине с 26 июня по 23 июля цены на дизель выросли на 6,1 грн/л до 83 грн/л, а бензин удорожал в среднем на 4,4 грн/л до 79,03 грн.

На юге отдельные операторы выставили оптовые предложения дизельного горючего за 90 грн/л, на мероприятии - за 85 грн/л. В Житомирской и Харьковской областях оптовые цены на дизель достигли 94 грн/л. Вчера большинство операторов изменили стоимость бензина на 1 грн/л, а дизельного горючего — от 2 грн/л.

24 июля украинские сети АЗС подняли цены на бензин марки А95+ на 0,86 грн. до 83,76 грн., А95 подорожал на 0,65 грн., а на дизельное топливо — на 2,23 грн. Автогаз тоже прибавил в цене – в среднем этот вид горючего подорожал на 0,48 грн.