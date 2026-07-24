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Цены на топливо 24 июля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 24 июля 2026 года (пятница), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на горючее.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|83,78 грн (+0,86 коп)
|А-95
|80,08 грн (+65 коп.)
|А-92
|77,21 (+1,54 грн)
|ДТ
|85,23 грн (+2,23 грн)
|Газ
|40,53 грн (+48 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|84,90
|81,90
|83,90
|41,90
|UPG
|81,40
|78,90
|79,90
|38,40
|WOG
|85,90
|81,90
|85,90
|41,90
|УКРНАФТА
|80,90
|77,90
|75,90
|80,90
|38,40
|SOCAR
|84,76
|77,90
|81,76
|41,47
|AMIC
|81,45
|77,73
|81,80
|39,12
|БРСМ-Нафта
|77,76
|78,90
|38,06
Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке снова бьет по топливному рынку Украины. Пока мировые котировки нефти штормятся из-за атак в Персидском заливе, украинский оптовый рынок взлетел за считанные дни, заставив водителей замереть в ожидании. Delo.ua опросил экспертов и участников рынка, удержат ли АЗС нынешние ценники на бензин и дизель и к чему готовиться владельцам авто с ГБО.