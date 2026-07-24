Світовий стрибок цін на пальне: на скільки бензин і дизель подорожчали в Європі, США та Україні

Відновлення взаємних обстрілів США й Ірану спричинило зростання світових котирувань нафти й нафтопродуктів. Це призвело до підвищення роздрібних цін на бензин і дизпальне в Європі, США та Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Ситуація в Європ і та США

Найбільше ціни зросли в Німеччині. З 26 червня дизельне пальне там здорожчало на €0,42/л (+21,8 грн/л) до €2,161/л, а бензин — на €0,32/л (+16,4 грн/л) до €2,136/л.

У Польщі в середині червня скасували пільговий акциз, а з 1 липня повернули стандартну ставку ПДВ 23%. За три тижні липня дизель зріс на 1,68 зл/л (19,8 грн/л) до 7,62 зл/л, а бензин — на 1,39 зл/л (15,9 грн/л) до 7,21 зл/л.

У Франції дизпальне за чотири тижні здорожчало на €0,23/л (12 грн/л) до €2,134/л, а бензин станом на 23 липня коштував у середньому €2,023/л (+€0,13/л або 6,7 грн/л). Компанія TotalEnergies вчора знову обмежила ціни на своїх АЗС у Франції: бензин до 1,99 євро/л, дизель — до 2,25 євро/л.

У Великій Британії з 15 червня тимчасово знизили ставку паливного збору на 3,7 пенса за літр (2,2 грн/л) для дизпального. З 26 червня по 23 липня ціна дизеля зросла на 7 пенсів (5,6 грн/л) до £1,718/л, а бензину — на 5 пенсів (4 грн/л) до £1,553/л.

У Румунії бензин з 26 червня здорожчав на 7 банів (0,8 грн/л) до 8,72 леї/л, а дизпальне здешевшало на 8 банів (-0,6 грн/л).

У США за чотири тижні середня ціна на дизпальне зросла на 30,2 цента за 1 галон (3,79 л) (3,4 грн), а бензин здорожчав на 7,3 цента за 1 галон (3,79 л) (0,7 грн/л).

Динаміка цін в Україні

В Україні з 26 червня по 23 липня ціни на дизель зросли на 6,1 грн/л до 83 грн/л, а бензин здорожчав у середньому на 4,4 грн/л до 79,03 грн.

На півдні окремі оператори виставили гуртові пропозиції дизельного пального за 90 грн/л, на заході — за 85 грн/л. У Житомирській та Харківській областях гуртові ціни на дизель досягли 94 грн/л. Вчора більшість операторів змінили вартість бензину на 1 грн/л, а дизельного пального — від 2 грн/л.

24 липня українські мережі АЗС підняли ціни на бензин марки А95+ на 0,86 грн до 83,76 грн, А95 подорожчав на 0,65 грн, а на дизельне пальне — на 2,23 грн. Автогаз теж додав у ціні — в середньому цей вид пального здорожчав на 0,48 грн.