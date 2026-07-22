Гурт тисне на роздріб: українські АЗС знову піднімають ціни на бензин і дизель

В Україні знову зростають роздрібні ціни на пальне через стрибок гуртових закупівельних цін на імпортний ресурс. Середня гуртова ціна на бензин А-95 зросла на 1,11 грн/л до 78,40 грн/л, а дизельне пальне додало 1,53 грн/л і досягло 81,69 грн/л, при цьому експерти прогнозують подальше подорожчання.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Як змінилися ціни на АЗС

Серед преміальних мереж найбільше зростання цін на дизельне пальне зафіксовано в мережі WOG, де вартість піднялася на 3 грн/л — до 84,99 грн/л, а бензин здорожчав на 1,4 грн/л — до 82,9 грн/л. Мережа ОККО додала до вартості обох видів пального по 1 грн/л, встановивши ціни на рівні 81,90 грн/л та 83,90 грн/л відповідно.

Значні зміни відбулися в мережі Rodnik, яка підвищила ціну на дизпальне одразу на 9,50 грн/л — до 84,99 грн/л, залишивши вартість бензину без змін на рівні 70,3 грн/л.

"Укрнафта" зберегла попередні ціни на бензин, але підняла вартість дизельного пального на 1,50 грн/л — до 80,4 грн/л. Мережа UPG підвищила ціну бензину на 1,5 грн/л — до 77,9 грн/л, а дизпального — на 2 грн/л — до 80,9 грн/л.

Ситуація у мережах-дискаунтерах

Мережі низького цінового сегмента підвищували цінники більш стримано:

"Авантаж 7" збільшив вартість бензину та дизеля на 1 грн/л — до 72,95 грн/л і 77,95 грн/л відповідно;

"Катрал" підняв ціни на 1 грн/л — до 77,99 грн/л;

"БРСМ-Нафта" додала до ціни бензину в середньому 0,95 грн/л, а до дизеля — 1,2 грн/л.

При цьому "БРСМ-Нафта" зберігає низькі цінові пропозиції в окремих регіонах. Зокрема, у Чернігівській області бензин коштує 69,99 грн/л, а дизель — 76,99 грн/л.

У решти мереж вартість пального зросла в середньому від 1 до 6,20 грн/л. Утрималися від перегляду цін тільки SOCAR, Grand Petrol та Green Wave.

Прогноз подальшої динаміки цін

Експерти зазначають, що потенціал для подальшого зростання роздрібних цін зберігається. На півдні гуртові пропозиції дизельного пального сягають 83 грн/л, а окремі обсяги з відвантаженням наприкінці тижня — 90 грн/л. Бензин також продовжує дорожчати через високу вартість імпортного ресурсу та обмежену пропозицію на ринку.

Раніше повідомлялося, що Україна вичерпала власні запаси дешевого бензину. Дефіцит пального українцям не загрожує, але його постачання може ускладнитися, а ціни на АЗС поповзуть вгору найближчими днями.