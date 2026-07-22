Запасів дешевого палива в Україні більше немає: ціни на АЗС злетять найближчими днями

Україна вичерпала власні запаси дешевого бензину. Дефіцит пального українцям не загрожує, але його постачання може ускладнитися, а ціни на АЗС поповзуть вгору найближчими днями.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в етері "Новини.Live".

За його словами, зростання світових цін на нафту почалося на початку липня, а 20 липня відбулося масове підвищення цін на АЗС в Україні.

"Тобто майже три тижні ми трималися саме на запасах, які були дешевші. Але цей запас вже вичерпаний. Ми будемо працювати повністю з коліс, і в умовах високого попиту на нас чекає дуже напружений період", – прогнозує Куюн.

Він нагадав, що пальне в Україну постачається через Європу, але сусідні країни можуть ще більше ускладнити логістику.

"Ми багато пального купуємо в портах – тобто ми завозимо з третіх країн через європейські порти. Наприклад, в березні ми мали прецедент, коли Польща закрила нам постачання, і Румунія закрила. Я думаю, на нас чекає якесь чергове випробування. Вірогідно, що в традиційних наших джерелах буде важко купити. Доведеться шукати на більш віддалених рубежах і намагатися везти сюди", – припускає експерт.

Водночас він зауважує, що дефіциту пального в Україні не буде, але протягом тижня ціни злетять до 93 грн/л – перші підвищення на 5-6 грн очікуються в найближчі дні.

"Пальне знайдемо – питання ціни. Просто нам треба буде запропонувати набагато більше, ніж, умовно, тим же полякам", – наголошує Куюн.

Раніше експерт попереджав, що ціни на бензин і дизель в Україні на АЗС найближчими тижнями зростатимуть й можуть перевищити психологічну позначку у 90 гривень за літр

Тому українським водіям варто готуватися до суттєвого подорожчання пального: найближчими тижнями цінники на бензин та дизель на АЗС можуть зростати кроками по 2–3 гривні. Головний драйвер стрибка — відновлення бойових дій у Перській затоці та обстріли іранської інфраструктури, які підкинули світові ціни на нафту. І поки гуртовий ринок нафтопродуктів уже демонструє рекордне зростання, єдиним стабільним сегментом залишається автогаз, попит на який наразі мінімальний.