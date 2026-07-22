Запасов дешевого топлива в Украине больше нет: цены на АЗС взлетят в ближайшие дни

Украина исчерпала запасы дешевого бензина. Дефицит горючего украинцам не грозит, но его поставки могут усложниться, а цены на АЗС поползут вверх в ближайшие дни.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире "Новости.Live".

По его словам, рост мировых цен на нефть начался в начале июля, а 20 июля произошло массовое повышение цен на АЗС в Украине.

"То есть почти три недели мы держались именно на запасах, которые были дешевле. Но этот запас уже исчерпан. Мы будем работать полностью с колес, и в условиях высокого спроса нас ждет очень напряженный период", – прогнозирует Куюн.

Он напомнил, что горючее в Украину поставляется через Европу, но соседние страны могут еще больше усложнить логистику.

"Мы много горючего покупаем в портах – то есть мы завозим из третьих стран через европейские порты. Например, в марте мы имели прецедент, когда Польша закрыла нам поставки, и Румыния закрыла. Я думаю, нас ждет какое-то очередное испытание. Вероятно, что в традиционных наших источниках будет трудно купить и придется искать. сюда", – предполагает эксперт.

В то же время он отмечает, что дефицита горючего в Украине не будет, но в течение недели цены взлетят до 93 грн/л – первые повышения на 5-6 грн. ожидаются в ближайшие дни.

"Горючее найдем – вопрос цены. Просто нам нужно будет предложить гораздо больше, чем, условно, тем же полякам", – отмечает Куюн.

Ранее эксперт предупреждал, что цены на бензин и дизель в Украине на АЗС в ближайшие недели будут расти и могут превысить психологическую отметку в 90 гривен за литр.

Поэтому украинским водителям следует готовиться к существенному удорожанию горючего : в ближайшие недели ценники на бензин и дизель на АЗС могут расти шагами по 2–3 гривны. Главный драйвер скачка — возобновление боевых действий в Персидском заливе и обстрелы иранской инфраструктуры, подбросившие мировые цены на нефть. И пока оптовый рынок нефтепродуктов уже демонстрирует рекордный рост, единственным стабильным сегментом остается автогаз, спрос на который минимальный.