В Украине АЗС массово повысили цены на топливо: к чему готовиться водителям

20 июля произошло массовое повышение цен на АЗС, которое было очевидно еще неделю назад, а стоимость горючего будет расти и дальше.

Как сообщает Delo.ua, об этом директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн написал в facebook.

Он отметил, что мировой рынок нефти начал рост 7 июля, а цены на АЗС начали расти через две недели.

"Это к разговору о том, что дорожает быстро и где запасы. Вот они - держали цены две недели", - подчеркнул Куюн.

Он пояснил, что горючее дорожает из-за обострения в Иране и новой блокады Ормузского пролива, что повлекло за собой рост мировых цен на нефть уже до 90 долларов за баррель. Кроме того, на рынок влияет нехватка нефтепродуктов на европейском рынке: поставки нефти на европейские НПЗ упало, РФ закрыла экспорт дизтоплива, а параллельно начала искать на мировом рынке бензин.

Прогноз цен

В дальнейшем, по мнению эксперта, исходя из текущих оптовых цен, предстоит повышение дизтоплива до уровня минимум 86 грн/л (сейчас 79) и минимум 83 грн/л по бензину А-95 (77 сегодня на утро).

"Возможны какие-то коррективы по ходу дела из-за дальнейших колебаний внешнего рынка, но скорее всего лишь в сторону увеличения. Охлаждение на Ближнем Востоке пока не просматривается. А эта фаза кризиса может быть тяжелее, поскольку в ближайшие два месяца является пиком сезонного потребления, а запасы нефти и нефтепродуктов в мире истощались".

Отметим, украинским водителям стоит готовиться к существенному удорожанию горючего : в ближайшие недели ценники на бензин и дизель на АЗС могут расти шагами по 2–3 гривны. Главный драйвер скачка — возобновление боевых действий в Персидском заливе и обстрелы иранской инфраструктуры, подбросившие мировые цены на нефть. И пока оптовый рынок нефтепродуктов уже демонстрирует рекордный рост, единственным стабильным сегментом остается автогаз, спрос на который минимальный.