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Новости
Дата публикации

Россияне дважды ударили FPV-дронами по АЗС "Укрнафты"

АЗС
Поврежденный АЗК UKRNAFTA в Днепропетровской области

2 октября российские войска дважды нанесли удары FPV-дронам по одному из автозаправочных комплексов "Укрнафты" в Днепропетровской области. Объект получил повреждения.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что работники и посетители АЗС не пострадали.

В настоящее время компания оценивает последствия и определяет объем восстановительных работ.

«Снова удар по объекту UKRNAFTA. Это еще один эпизод системного давления на гражданскую инфраструктуру, которая нужна людям каждый день», – подчеркнул председатель правления АО «Укрнафта» Богдан Кукура.

Сообщается, что все АЗС сети "Укрнафта" продолжают работать.

Удары РФ по АЗС  

23 сентября в результате российских обстрелов были повреждены АЗС "Укрнафты" в двух районах столицы.

15 сентября утром российские войска нанесли удар дронами по еще одному АЗК сети "Укрнафта"   на правом и левом берегу Киева.

11 сентября российские войска ударили   беспилотниками по две АЗС   в Киеве - в Днепровском и Оболонском районах. В одну из них попали дважды.

От утренней атаки на АЗС Киева известно о двух погибших. Всего пострадали от утренней атаки на столицу 6 человек. Из них 5 медиков госпитализировали.

10 сентября, российские войска нанесли удар реактивным беспилотником   по автозаправочному комплексу "Укрнефть"   в Киеве в Голосеевском районе вблизи ТРЦ "Республика". Тогда в результате удара пострадали четверо.

На месте удара по заправке загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта, а после попадания загорелись дизельные генераторы.

Автор:
Светлана Манько

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