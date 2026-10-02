Россияне дважды ударили FPV-дронами по АЗС "Укрнафты"

2 октября российские войска дважды нанесли удары FPV-дронам по одному из автозаправочных комплексов "Укрнафты" в Днепропетровской области. Объект получил повреждения.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что работники и посетители АЗС не пострадали.

В настоящее время компания оценивает последствия и определяет объем восстановительных работ.

«Снова удар по объекту UKRNAFTA. Это еще один эпизод системного давления на гражданскую инфраструктуру, которая нужна людям каждый день», – подчеркнул председатель правления АО «Укрнафта» Богдан Кукура.

Сообщается, что все АЗС сети "Укрнафта" продолжают работать.

Удары РФ по АЗС

23 сентября в результате российских обстрелов были повреждены АЗС "Укрнафты" в двух районах столицы.

15 сентября утром российские войска нанесли удар дронами по еще одному АЗК сети "Укрнафта" на правом и левом берегу Киева.

11 сентября российские войска ударили беспилотниками по две АЗС в Киеве - в Днепровском и Оболонском районах. В одну из них попали дважды.

От утренней атаки на АЗС Киева известно о двух погибших. Всего пострадали от утренней атаки на столицу 6 человек. Из них 5 медиков госпитализировали.

10 сентября, российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по автозаправочному комплексу "Укрнефть" в Киеве в Голосеевском районе вблизи ТРЦ "Республика". Тогда в результате удара пострадали четверо.

На месте удара по заправке загорелся легковой автомобиль, повреждена остановка общественного транспорта, а после попадания загорелись дизельные генераторы.