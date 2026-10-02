АМКУ оштрафовал производителя диетической добавки для зрения на 407 тысяч гривен

Антимонопольный комитет Украины признал действия ООО "НПЛ "Фитопродукт" нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции из-за распространения вводящей в заблуждение информации.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на решение регулятора от 1 октября 2026 года.

Речь идет о диетической добавке "Комплекс для здоровья глаз", которую производит компания. На упаковке и листе-вкладыше для потребителей распространялись данные об улучшении функций зрения и профилактике возрастных заболеваний глаз.

Для подтверждения этих характеристик изготовитель предоставил научные публикации с описанием отдельных свойств компонентов, входящих в состав добавки. Однако данные материалы не подтверждали заявленные свойства продукта и не содержали результатов исследований с учетом его полного состава.

Выводы МЗ и результаты опроса потребителей

Министерство здравоохранения Украины отметило, что такие утверждения могут вызвать ошибочные ассоциации о том, что употребление добавки облегчает течение заболеваний.

Кроме того, АМКУ провел опрос потребителей, который показал:

информация на упаковке может влиять на решение приобрести продукцию;

заявленные свойства добавки воспринимаются как свойства, присущие лекарственным средствам.

По оценке Комитета компания могла получить неправомерные конкурентные преимущества перед производителями и реализаторами лекарств не благодаря собственным достижениям, а из-за распространения ложных сведений.

Решение АМКУ и размер штрафа

Действия производителя сочли нарушением статьи 15-1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции". На предприятие наложили штраф в размере 407160 гривен.

При рассмотрении дела компания сообщила о прекращении производства этой добавки, что регулятор учел при определении суммы штрафа.

Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ оштрафовал производителя диетической добавки более чем на 1,6 млн грн за обманчивую рекламу. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Ананта Медикеар Украина" на 1660972 грн за распространение обманчивой информации о свойствах диетической добавки "Лив-Кер".