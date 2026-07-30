Картофель может подорожать на 30%: к чему готовиться украинцам этой осенью

Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор Института картофелеводства НААН Украины Николай Фурдыга в своей колонке для издания AgroTimes.

В большинстве регионов страны в период критических фаз бутонизации и цветения культуры наблюдался острый дефицит влаги.

По данным Института, выращивающего около 60 сортов картофеля, текущие показатели урожайности уступают прошлогодним ориентировочно на 30%.

Воздействие засухи и жары

Ключевой причиной падения показателей стал аномальный температурный стресс. Когда более 5 дней температура выше +37 °C, фотосинтетическая поверхность растений просто не работала. Растение тратило всю воду не на накопление урожая, а на собственное охлаждение и выживание.

Даже использование систем орошения не позволило полностью нивелировать последствия погодных факторов.

Шестидневный температурный стресс привел к потере около семи тонн урожая с каждого гектара даже на поливных землях.

Что будет с ценами осенью

По оценкам эксперта, ценовая коррекция ожидается в конце октября или начале ноября. Стоимость картофеля, реализуемого непосредственно с поля, может вырасти ориентировочно на 30%.

В то же время, продукция из специализированных хранилищ будет демонстрировать умеренный рост — на уровне 12–15%.

В настоящее время на рынке наблюдается временная обратная тенденция. Из-за активной фазы сбора ранних сортов и стремления фермеров быстро реализовать собранную продукцию, закупочные цены временно снизились до диапазона 6,5–7 грн/кг.

Напомним, в Украине продолжается сезонное удешевление картофеля. Из-за массового уборки нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен в среднем на 15% за неделю.