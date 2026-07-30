Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,88

--0,05

EUR

51,08

+0,01

Наличный курс:

USD

44,87

44,75

EUR

51,46

51,30

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Картофель может подорожать на 30%: к чему готовиться украинцам этой осенью

картофель
Картофель в Украине подорожает осенью на 30% / Freepik

Продолжающаяся аномальная жара и отсутствие осадков в Украине негативно сказались на формировании урожая картофеля. Сокращение объемов производства создаст предпосылки для существенного повышения закупочных и розничных цен уже этой осенью.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор Института картофелеводства НААН Украины Николай Фурдыга в своей колонке для издания AgroTimes.

В большинстве регионов страны в период критических фаз бутонизации и цветения культуры наблюдался острый дефицит влаги.

По данным Института, выращивающего около 60 сортов картофеля, текущие показатели урожайности уступают прошлогодним ориентировочно на 30%.

Воздействие засухи и жары

Ключевой причиной падения показателей стал аномальный температурный стресс. Когда более 5 дней температура выше +37 °C, фотосинтетическая поверхность растений просто не работала. Растение тратило всю воду не на накопление урожая, а на собственное охлаждение и выживание.

Даже использование систем орошения не позволило полностью нивелировать последствия погодных факторов.

Шестидневный температурный стресс привел к потере около семи тонн урожая с каждого гектара даже на поливных землях.

Что будет с ценами осенью

По оценкам эксперта, ценовая коррекция ожидается в конце октября или начале ноября. Стоимость картофеля, реализуемого непосредственно с поля, может вырасти ориентировочно на 30%.

В то же время, продукция из специализированных хранилищ будет демонстрировать умеренный рост — на уровне 12–15%.

В настоящее время на рынке наблюдается временная обратная тенденция. Из-за активной фазы сбора ранних сортов и стремления фермеров быстро реализовать собранную продукцию, закупочные цены временно снизились до диапазона 6,5–7 грн/кг.

Напомним, в Украине продолжается сезонное удешевление картофеля. Из-за массового уборки нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен в среднем на 15% за неделю.

Автор:
Татьяна Бессараб