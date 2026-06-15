Після закінчення профнавчання працевлаштовуються до 80% людей: в яких регіонах найбільше

Після направлення на професійне навчання та його успішного проходження працевлаштовуються 80% безробітних. З початку року таке навчання закінчили 23 тисячі клієнтів Державної служби зайнятості.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба установи.

З цієї кількості 18,3 тисячі людей отримали роботу за направленнями своїх спеціалістів з кар’єрного супроводу, а ще 1,8 тисячі осіб після здобуття нових знань знайшли робоче місце самостійно.

Майже 11% людей, які обрали додатковий освітній процес для кар’єрного росту, походять з Дніпропетровщини — це 2,5 тисячі громадян. До лідерів у цьому напрямі також належать Львівська та Рівненська області — по 1,8 тисячі людей від кожного регіону.

Державна служба зайнятості проводить професійне навчання та перепідготовку за такими основними напрямами:

здобуття професії чи підвищення кваліфікації в одному з восьми центрів професійно-технічної освіти ДСЗ, які працюють в Полтавській, Рівненській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Сумській, Івано-Франківській та Одеській областях;

навчання жінок на умовно "чоловічі" професії за експериментальним проєктом з обов’язковим працевлаштуванням, оскільки освітній процес здійснюється за запитом роботодавця;

проєкт "Досвід має значення", який дозволяє фахівцям віком понад 50 років пройти безкоштовні курси за трьома напрямами;

навчання зареєстрованих безробітних тривалістю до 10 місяців за сертифікатом Служби зайнятості.

Нагадаємо, у червні в Україні запустили запис на бета-тестування перших інструментів нової цифрової екосистеми ринку праці "Обрій".