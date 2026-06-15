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После окончания профобучения трудоустраиваются до 80% людей: в каких регионах больше всего

работа, собеседование, трудоустройство
Тысячи безработных получили работу после профобучения / Freepik

После направления на профессиональное обучение и его успешное прохождение трудоустраиваются 80% безработных. С начала года такое обучение закончили 23 тысяч клиентов Государственной службы занятости.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Из этого количества 18,3 тысяч человек получили работу по направлениям своих специалистов по карьерному сопровождению, а еще 1,8 тысяч человек после получения новых знаний нашли рабочее место самостоятельно.

Почти 11% людей, избравших дополнительный образовательный процесс для карьерного роста, происходят из Днепропетровщины — это 2,5 тысяч граждан. К лидерам в этом направлении также относятся Львовская и Ровенская области - по 1,8 тысяч человек от каждого региона.

Государственная служба занятости проводит профессиональное обучение и переподготовку по следующим основным направлениям:

  • получение профессии или повышение квалификации в одном из восьми центров профессионально-технического образования ГСЗ, работающих в Полтавской, Ровенской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Сумской, Ивано-Франковской и Одесской областях;
  • обучение женщин на условно "мужские" профессии по экспериментальному проекту с обязательным трудоустройством, поскольку образовательный процесс осуществляется по запросу работодателя;
  • проект "Опыт имеет значение", позволяющий специалистам старше 50 лет пройти бесплатные курсы по трем направлениям;
  • обучение зарегистрированных безработных продолжительностью до 10 месяцев по сертификату Службы занятости.

Напомним, в июне в Украине запустили запись на бета-тестирование первых инструментов новой цифровой экосистемы рынка труда "Горизонт".

Автор:
Татьяна Ковальчук