Благодаря Государственной службе занятости с начала года уже более 12 тысяч безработных прошли обучение и получили новую профессию, в прошлом году их количество составило 24 тысяч человек. В общей сложности учебными программами в 2024-2025 годах воспользовалось более 4 тысяч ветеранов и ветеранок.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные госслужбы занятости Украины.

Служба занятости не только сотрудничает с учебными заведениями, но и имеет в собственной структуре 8 действующих центров профессионально-технического образования в Харькове, Днепре, Полтаве, Одессе, Сумах, Ивано-Франковске, Львове и Ровно.

Центры профессионально-технического образования Государственной службы занятости лицензированы по 98 профессиям и имеют 467 образовательных программ повышения квалификации. Для удобства доступны различные способы посещения занятий, есть дуальная форма обучения, дистанционная, или смешанная. Учебные центры оборудованы современными виртуальными симуляторами, тренажерами и студиями VR.

Кроме того, у службы занятости есть ваучерная программа, которой могут воспользоваться и люди с инвалидностью. Это обучение по 155 профессиям и специальностям в разных учебных заведениях. Для клиента такое обучение бесплатно, а служба занятости покрывает 30 тыс. грн расходов. За последние три года 2,3 тысячи человек с инвалидностью воспользовались этой программой.

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Она сообщила, что во время обучения людям компенсируются расходы на проезд, обеспечивается бесплатное проживание как самому человеку, так и сопровождающему лицу в случае случая обучения человека с инвалидностью.

За все время действия программ обучения, переобучения, переквалификации более 3 тысяч ветеранов и ветеранок воспользовались ею, в этом году их количество достигло уже более 1,5 тысячи.

Напомним, в странский бизнес активно вовлекается в экспериментальный проект, направленный на расширение профессиональных возможностей для женщин в сферах, где традиционно работают преимущественно мужчины. С начала его действия уже 300 женщин приступили к обучению.