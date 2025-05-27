Станки и трактористки: 300 женщин овладевают профессиями, которые раньше считались сугубо мужскими.

Украинский бизнес активно вовлекается в экспериментальный проект, направленный на расширение профессиональных возможностей для женщин в сферах, где традиционно работают преимущественно мужчины. С начала его действия уже 300 женщин приступили к обучению.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы занятости Украины.

В рамках проекта работодатели могут профессионально подготовить женщин для отраслей, которые испытывают недостаток квалифицированных кадров. В регионы-лидеры по количеству привлеченных работодателей вошли Житомирская, Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская и Полтавская области.

Женщины в традиционно мужских отраслях чаще всего выбирают обучение по таким специальностям: станочница деревообрабатывающих станков, трактористка, водитель погрузчика.

Какие условия участия в экспериментальном проекте?

Финансирование обучения осуществляется на средства Фонда социального страхования на случай безработицы. Стоимость курса не должна превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодняшний день это 30 280 грн). Если обучение стоит больше, разницу может покрыть либо работодатель, либо участница. Программа позволяет женщинам овладеть 31 профессией, принадлежащими к категории традиционно мужских, среди которых: водитель троллейбуса, погрузчика, трамвая; машинистка крана; трактористка; мастерица по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств;

Как присоединиться к проекту?

Работодатель может подать заявку на участие в проекте как онлайн, так и офлайн. Онлайн-заявка посылается в центр занятости через официальный портал. Офлайн-обращение возможно в любом ближайшем центре занятости, где можно получить консультацию и оформить заявку напрямую.

Напомним, 17 апреля сообщалось о том, что 72 украинки учатся нетипичным для женщин профессиям в рамках экспериментального проекта Государственной службы занятости.