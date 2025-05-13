82% безработных в Украине составляют женщины

С начала 2025 года в Украине статус безработного получили около 250 тыс. человек, а по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано около 100 тыс. безработных. Среди безработных в Украине фиксируется значительная гендерная диспропорция: 82% составляют женщины, что в значительной степени объясняется мобилизацией и военным положением.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Государственной службы занятости Украины, пишет "Интерфакс-Украина".

Портрет безработного

Отмечается, что в возрастной структуре наибольшая доля безработных приходится на лиц в возрасте 36-54 лет, тогда как молодежь (18-25 лет) составляет всего 6,4%.

Уровень образования безработных в большинстве своем высок: более 31% имеют высшее образование, а 31,4% — профессионально-техническое. В некоторых регионах, таких как Киев, доля лиц с высшим образованием достигает 69,3%.

"Однако высокий уровень образования не всегда гарантирует трудоустройство, что свидетельствует о дисбалансе между предложением квалифицированной рабочей силы и спросом на рынке труда", — отмечают в Госслужбе занятости.

Наиболее многочисленными профессиональными группами среди опрошенных безработных являются профессионалы (29,4%) и специалисты (22,4%). При этом доля простейших профессий и профессий сельского хозяйства минимальна (1,4% и 1,1% соответственно), что свидетельствует о повышенном спросе на рабочие профессии и очевидном квалификационном и региональном дисбалансе на рынке труда.

Среди специальных статусов зарегистрированных безработных доминируют внутренне перемещенные лица (ВПЛ, 24%) и лица с инвалидностью (8%).

Причины безработицы

Основными причинами безработицы в ходе опроса респонденты указали личные обстоятельства (37,7%) и низкую оплату труда (20,7%).

В то же время, основными ожиданиями от работы являются высокая заработная плата (59,1%), а также стабильность и безопасность (51,3%). Большинство безработных (78,1%) не готовы менять место жительства для трудоустройства, основными причинами которых являются личные жизненные обстоятельства (74,1%) и отсутствие жилья (32,3%).

Ожидания уровня зарплаты преимущественно колеблются в пределах 8–20 тыс. грн, что в целом приближено к средней зарплате в Украине.

Готовность сменить профессию проявляет лишь 23,1% зарегистрированных безработных, тогда как 29,6% вообще не рассматривают такую возможность, объясняя это в основном тем, что это не решит их проблемы (44,4%), а также сложностью процесса обучения (32,2%).

"Сравнение структуры потребностей работодателей с приоритетами обучения безработных свидетельствует об их структурном несоответствии. Безработные в большинстве своем стремятся повышать имеющийся уровень образования, в то время как потребности работодателей сосредоточены преимущественно в сфере рабочих профессий, что требует быстрой переквалификации", — подчеркивают в Госслужбе.

Напомним, с начала 2025 года услугами Государственной службы занятости воспользовались 226 тысяч украинцев, из них имели статус безработного 163 тысячи. Из этого количества были трудоустроены на постоянное место работы или привлеченные к временной занятости 80 тыс. людей.

Отметим, что уровень официальной безработицы в Украине сократился и в конце 2024 года достиг исторического минимума.