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В Киеве и Львовской области вакансий в разы больше, чем зарегистрированных безработных

мужчина, женщина, работа
Киев и Львовская область предлагают множество вакансий. / Freepik

Количество вакансий Государственной службы занятости на начало мая составило около 62 тысяч. Больше всего вакансий предлагает Львовский областной центр занятости — почти 12 тысяч. На втором месте по предложениям работы – город Киев.

По состоянию на 1 мая 2025 Львовский областной центр занятости предлагал почти 12 тысяч вакансий, а количество безработных за это время составляло 5 тысяч человек. Это единственная область в Украине, где предложений работы было заметно больше официально зарегистрированных безработных.

Вторым по количеству вакансий стал Киев, предлагавший почти 5 тысяч различных предложений работы, количество соискателей работы составило 2,9 тысячи человек. Поэтому столица вышла на второе место – здесь также предложения работы преобладают над спросом.

По состоянию на начало мая количество вакансий в этих двух регионах на Едином портале составляет 25,5 тысяч во Львовской области и более 75 тысяч в столице. Наименьшее количество вакансий в Херсонской области (там 542 предложения на 3,3 тысяч соискателей работы) и Донецкой области (572 вакансий на 7,3 тысяч безработных).

Напомним, с начала года в Украине в рамках государственной программы Армия восстановления было выдано 47 тысяч направлений на работу временно безработным и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). На оплату их труда направлено 427 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Ковальчук