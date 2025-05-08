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У Києві та на Львівщині вакансій у рази більше, ніж зареєстрованих безробітних

чоловік, жінка, робота
Київ і Львьвська область пропонують багато вакансій. / Freepik

Кількість вакансій Державної служби зайнятості на початок травня становила майже 62 тисячі. Найбільше вакансій пропонує Львівський обласний центр зайнятості — майже 12 тисяч. На другому місці за пропозиціями робити — місто Київ. 

Станом на 1 травня 2025 року Львівський обласний центр зайнятості пропонував майже 12 тисяч вакансій, а кількість безробітних за цей час становила 5 тисяч людей. Це єдина область в Україні, де пропозицій роботи було помітно більше, ніж офіційно зареєстрованих безробітних.

Другим за кількістю вакансій став Київ, який пропонував майже 5 тисяч різних пропозицій роботи, кількість шукачів роботи становила 2,9 тисяч осіб. Тому столиця вийшла на друге місце — тут також пропозиції роботи переважають над попитом.

Станом на початок травня кількість вакансій у цих двох регіонах на Єдиному порталі взагалі складає 25,5 тисяч у Львівській області та більше 75 тисяч у столиці.  Найменша кількість вакансій  у Херсонській області (там 542 пропозиції на 3,3 тисячі шукачів роботи) та Донецькій області (572 вакансій на 7,3 тисячі безробітних). 

Нагадаємо, з початку року в Україні у рамках державної програми "Армія відновлення" було видано 47 тисяч направлень на роботу тимчасово безробітним та внутрішньо переміщеним осібам (ВПО). На оплату їхньої праці спрямовано 427 мільйонів гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук