"Армія відновлення": 47 тисяч безробітних та ВПО отримали направлення на роботу

З початку року в Україні у рамках державної програми "Армія відновлення" було видано 47 тисяч направлень на роботу тимчасово безробітним та внутрішньо переміщеним осібам (ВПО). На оплату їхньої праці спрямовано 427 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості України.

Українцям пропонують різноманітні роботи — від допомоги постраждалим від бойових дій до масштабних робіт із відновлення критично важливої інфраструктури та зведення оборонних споруд для ЗСУ.

У службі зайнятості зауважили, що це не просто тимчасова робота — це шанс здобути важливі нові знання та навички в різних сферах діяльності. Кандидатам на роботу пропонують до 1,5 мінімальних заробітних плат, що на сьогодні еквівалентно 12 тисячам гривень за повний місяць роботи.

Найпоширенішими напрямами робіт зокрема є:

з абезпечення життєдіяльності постраждалих громадян та ВПО;

абезпечення життєдіяльності постраждалих громадян та ВПО; розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги ;

н адання соціальних послуг у місцях зосередження ВПО;

адання соціальних послуг у місцях зосередження ВПО; допоміжні роботи для потреб ЗСУ;

розбір завалів, відновлення житлових будинків, розчищення автомобільних доріг та залізничних колій;

облаштування та укріплення блокпостів і фортифікацій;

будівництво захисних споруд та укріплення дамб.

Вищевказані роботи активно проводяться в 19 регіонах України. Лідерами серед них є наступні області:

Харківська — 38 тис. направлень;

Донецька — 30 тис. направлень;

Київська — 29 тис. направлень.

Про програму "Армія відновлення"

Проєкт "Армія відновлення" розпочався восени 2022 року з метою залучення людей до відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни, та створення можливостей для тимчасового працевлаштування тих, хто залишився без роботи.

Ініціатива вже підтвердила свою ефективність: учасники отримують офіційну зайнятість, набувають нових знань і практичного досвіду, який буде корисним не лише зараз, а й у подальшому професійному житті. Завдяки цій програмі учасники можуть працювати, підтримувати свої громади та робити вагомий внесок у відбудову країни.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що у межах програми "Армія відновлення" на зарплати вже спрямовано 423 млн грн.