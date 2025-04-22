"Армія відновлення": цьогоріч на зарплати вже спрямовано 423 млн грн

У межах проєкту “Армія відновлення” з початку року 45 тисяч тимчасово безробітних українців та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) отримали направлення на оплачувані громадські роботи. На їхні зарплати вже спрямовано 423 млн грн із державного бюджету.

Про це інформує Урядовий портал.

Про програму

Учасники проєкту "Армія відновлення" залучаються до виконання важливих завдань по всій країні — від допомоги постраждалим від війни до відновлення інфраструктури та будівництва оборонних споруд для ЗСУ. Кожен регіон працює за індивідуальним планом, погодженим із військовими адміністраціями, що дозволяє оперативно реагувати на найактуальніші потреби.

Учасники отримують можливість:

здобути нові професійні навички;

набути цінного практичного досвіду;

адаптуватися до змін на ринку праці;

покращити шанси на подальше працевлаштування.

Люди, які перебувають на обліку як безробітні, можуть долучитися до виконання оплачуваних робіт, отримуючи до 1,5 мінімальних заробітних плат на місяць — це близько 12 тис. грн.

Найпоширеніші види робіт у межах проєкту "Армія відновлення" включають:

допомогу постраждалим громадянам і ВПО, зокрема маломобільним групам населення;

розвантаження, фасування та доставку гуманітарної допомоги;

надання соціальних послуг у місцях тимчасового проживання переселенців і постраждалих від бойових дій;

виконання допоміжних завдань для потреб Збройних сил України;

розбір завалів, відновлення житла, очищення доріг і залізничних колій;

облаштування та зміцнення блокпостів і фортифікаційних споруд;

будівництво захисних об’єктів та укріплення дамб.

Суспільно корисні роботи наразі проводяться у 19 регіонах України. Найактивніше залучення учасників зафіксовано в:

Харківській області — 38 тисяч направлень; Донецькій області — 30 тисяч направлень; Київській області — 28 тисяч направлень.

"Армія відновлення"

Проєкт "Армія відновлення" розпочався восени 2022 року з метою залучення людей до відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок війни, та створення можливостей для тимчасового працевлаштування тих, хто залишився без роботи.

Ініціатива вже підтвердила свою ефективність: учасники отримують офіційну зайнятість, набувають нових знань і практичного досвіду, який буде корисним не лише зараз, а й у подальшому професійному житті.

Нагадаємо, Україні для відновлення протягом наступного десятиліття знадобиться 524 млрд доларів. Ця сума майже втричі перевищує прогнозований ВВП країни на 2024 рік і є вищою за попередню оцінку минулого року в 486 млрд доларів. Внаслідок руйнувань було пошкоджено або знищено 13% житлового фонду, що становить 2,5 мільйона домогосподарств.