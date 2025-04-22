"Армия восстановления": в этом году на зарплаты уже направлено 423 млн грн

В рамках проекта Армия восстановления с начала года 45 тысяч временно безработных украинцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) получили направление на оплачиваемые общественные работы. На их зарплаты уже направлено 423 млн грн из государственного бюджета.

Об этом сообщает Правительственный портал.

О программе

Участники проекта "Армия восстановления" привлекаются к выполнению важных задач по всей стране — от помощи пострадавшим от войны до восстановления инфраструктуры и строительства оборонных сооружений для ВСУ. Каждый регион работает по индивидуальному плану, согласованному с военными администрациями, что позволяет оперативно реагировать на самые актуальные нужды.

Участники получают возможность:

приобрести новые профессиональные навыки;

приобрести ценный практический опыт;

адаптироваться к изменениям на рынке труда;

улучшить шансы на дальнейшее трудоустройство.

Люди, состоящие на учете как безработные, могут приобщиться к выполнению оплачиваемых работ, получая до 1,5 минимальных заработных плат в месяц — это около 12 тыс. грн.

Наиболее распространенные виды работ в рамках проекта "Армия восстановления" включают:

помощь пострадавшим гражданам и ВПЛ, в том числе маломобильным группам населения;

разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;

предоставление социальных услуг в местах временного проживания переселенцев и пострадавших от боевых действий;

выполнение вспомогательных задач для нужд Вооруженных сил Украины;

разбор завалов, восстановление жилья, очищение дорог и железнодорожных путей;

обустройство и укрепление блокпостов и фортификационных сооружений;

строительство защитных объектов и укрепление дамб.

Общественно полезные работы проводятся в 19 регионах Украины. Самое активное привлечение участников зафиксировано в:

Харьковской области — 38 тысяч направлений; Донецкой области — 30 тысяч направлений; Киевской области — 28 тысяч направлений.

"Армия восстановления"

Проект "Армия восстановления" начался осенью 2022 года с целью привлечения людей к восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате войны, и создания возможностей для временного трудоустройства оставшихся без работы.

Инициатива уже подтвердила свою эффективность: участники получают официальную занятость, приобретают новые знания и практический опыт, который будет полезен не только сейчас, но и в дальнейшей профессиональной жизни.

Напомним, Украине для восстановления в течение следующего десятилетия понадобится 524 млрд долларов. Эта сумма почти втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на 2024 год и выше предыдущей оценки в прошлом году в 486 млрд долларов. В результате разрушений было повреждено или уничтожено 13% жилищного фонда, что составляет 2,5 миллиона домохозяйств.