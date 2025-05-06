"Армия восстановления": 47 тысяч безработных и ВПЛ получили направление на работу

С начала года в Украине в рамках государственной программы “Армия восстановления” было выдано 47 тысяч направлений на работу временно безработным и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). На оплату их труда направлено 427 миллионов гривен.

Об этом сообщает Государственная служба занятости Украины.

Украинцам предлагают разные работы — от помощи пострадавшим от боевых действий до масштабных работ по восстановлению критически важной инфраструктуры и возведению оборонных сооружений для ВСУ.

В службе занятости отметили, что это не просто временная работа — это шанс получить новые знания и навыки в различных сферах деятельности. Кандидатам на работу предлагают до 1,5 минимальных заработных плат, что на сегодняшний день эквивалентно 12 тысячам гривен за полный месяц работы.

Наиболее распространенными направлениями работ, в частности, являются:

по обеспечению жизнедеятельности пострадавших граждан и ВПЛ;

обеспечению жизнедеятельности пострадавших граждан и ВПЛ; разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи ;

предоставление социальных услуг в местах сосредоточения ВПЛ;

социальных услуг в местах сосредоточения ВПЛ; вспомогательные работы по нуждам ВСУ;

разбор завалов, восстановление жилых домов, расчистка автомобильных и железнодорожных путей;

обустройство и укрепление блокпостов и фортификаций;

строительство защитных сооружений и укрепление дамб.

Вышеуказанные работы активно проводятся в 19 регионах Украины. Лидерами среди них являются следующие области:

Харьковская — 38 тыс. направлений;

Донецка — 30 тыс. направлений;

Киевская – 29 тыс. направлений.

О программе "Армия восстановления"

Проект "Армия восстановления" начался осенью 2022 года с целью привлечения людей к восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате войны, и создания возможностей для временного трудоустройства оставшихся без работы.

Инициатива уже подтвердила свою эффективность: участники получают официальную занятость, приобретают новые знания и практический опыт, который будет полезен не только сейчас, но и в дальнейшей профессиональной жизни.

Напомним, в апреле сообщалось, что в рамках программы " Армия восстановления " на зарплаты уже направлено 423 млн грн .