От 115 тыс. грн: Госслужба занятости назвала регионы, где предлагают самые высокие зарплаты

В январе-апреле 2025 года Государственная служба занятости предложила около 165 тыс. вакансий, из которых на 1 мая оставались актуальными около 62 тыс. Уровень заработной платы варьировался от 8 до 115 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщила Госслужба занятости.

115 тысяч гривен эксперту в области права

Отмечается, что самая высокая зарплата — 115 тыс. грн – предлагали во Львове на должность эксперта в области права.

"Такая вакансия достаточно непростая и предполагает, что претендент на нее, имеет ученую степень кандидата или доктора юридических наук", — объясняют в ведомстве.

Также менеджеру представительства иностранной неправительственной организации во Львовской области было предложено почти 111 тыс., а специалисту по разработке и тестированию программного обеспечения в Киеве — 110 тыс.

Популярные профессии с зарплатой 50-60 тыс. грн

По данным Госслужбы занятости, среди популярных профессий с зарплатой 50-60 тысяч. грн:

монтажер,

водитель автотранспортных средств,

психолог,

монтажник систем утепления зданий,

оператор станков с программным управлением,

кузнец на молотах и прессах,

электросварщик ручной сварки,

машинист крана автомобильного,

проходчик (специалист, выполняющий комплекс работ по прокладке шахт и рудников для последующей добычи полезных ископаемых).

Самые высокие зарплаты преимущественно предлагают в Киеве, Херсонской, Львовской и Киевской областях, а самые низкие – в Ивано-Франковской, Сумской, Ровенской и Черновицкой.

Ранее в Госслужбе занятости сообщали, что больше вакансий предлагает Львовский областной центр занятости — почти 12 тысяч. На втором месте по предложениям делать — город Киев.