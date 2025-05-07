Прифронтовые области теряют рабочие места: апрельский обзор рынка труда

В апреле количество вакансий на рынке труда впервые в 2025 году превысило 100 тысяч. При этом почти половина работодателей готовы нанимать кандидатов без опыта. При этом в прифронтовых регионах вакансий стало меньше.

Об этом говорится в аналитике Work.ua.

По данным исследования, на предложения работы продолжают влиять сезонные факторы. В частности, снова стало больше вакансий для работников гостинично-ресторанного бизнеса.

Ситуация с вакансиями в регионах

В апреле количество вакансий на Work.ua впервые за пять месяцев пересекло отметку в 100 000 вакансий. Работодатели разместили 102 814 предложений работы, на 4% больше, чем в марте.

Ситуация с вакансиями в регионах несимметрична. Наибольший прирост работы есть в Кировоградской (+13% к марту), Черниговской (+10%), Волынской (+9%), Одесской (+7%) и Хмельницкой (+6%) областях. В то же время в прифронтовых регионах вакансий стало меньше:

Херсонская (-17%);

Донецкая (-4%);

Запорожская (-3%);

Сумская (-1%).

Как видно из графика ниже, в областях-лидерах по количеству вакансий работы стало больше.

Работодатели предлагают сезонную подработку

Наибольшей категорией по количеству вакансий остается "Рабочие специальности, производство". Здесь соискателям предлагают 18 040 вакансий (+5% к марту). Также среди лидеров:

Сфера обслуживания — 17 648 предложений работы, +10% к марту;

Розничная торговля – 12 427, +6%;

Продажа, закупка — 12 018, +0,5%;

Логистика, состав, ВЭД – 10 445, +3%;

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм — 9637, +14%.

В последней категории как раз видим наибольший прирост вакансий. Работодатели второй месяц активно готовятся к лету, увеличивая предложения для посудомоечников (на 36%), барменов (на 18%), официантов и горничных (на 17%). Кроме того, появляются вакансии на сезонные позиции, такие как вожатые, преподаватели и аниматоры.

Какие компании нанимали в апреле больше всего работников

Аврора — 1 218 вакансий;

Фора — 1061;

Новая почта — 962;

Сильпо — 883;

EVA — 855;

NOVUS — 845.

Увеличение вакансий для тех, кто не имеет опыта работы и студентов

В апреле в 56% вакансий работодатели ждали от соискателей опыта работы. Соответственно, 44% предложений подходят и для новичков. Для сравнения год назад таких было 39%. Вероятно, для преодоления дефицита кадров работодатели все чаще готовы снижать требования к кандидатам и вкладываться в их обучение.

Еще одна тенденция – увеличение количества работы для студентов. На 25% вакансий компании готовы нанимать параллельно получающих образование людей.

А вот дистанционная работа как инструмент привлечения большего числа кандидатов, кажется, не так востребована у работодателей. В апреле количество удаленных вакансий выросло всего на 1%.

Где самые высокие зарплаты

С начала 2025 сохраняется тенденция: ежемесячно размер средней зарплаты увеличивается на 500 грн. Апрель не стал исключением – показатель вырос до 24 500 грн.

Как и раньше, самые высокие зарплаты предлагают на вакансии в Сила обороны, в сфере IT и на руководящие позиции. Вне этих сфер выше среднего дохода имеют:

медиабайеры (65 000 грн),

брокеры (60 000 грн),

ортодонты (58 750 грн),

эндодонтисты (55 000 грн),

водители-международники (55 000 грн),

HRBP (52 500 грн),

аккумуляторщики (52 500 грн),

риелторы (52 500 грн),

трейдеры (52500 грн).

Напомним, украинские компании активнее открывают женщинам доступ к профессиям, где раньше доминировали мужчины, участвуя в соответствующем экспериментальном проекте. С начала действия проекта уже более 145 женщин приступили к обучению.