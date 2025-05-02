Уже 145 женщин учатся "мужским" профессиям при поддержке государства: какие выбирают специальности

При поддержке Государственной службы занятости украинские компании активнее открывают женщинам доступ к профессиям, где раньше доминировали мужчины, участвуя в соответствующем экспериментальном проекте. С начала действия проекта уже более 145 женщин приступили к обучению.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Инициатива преследует цель не только укрепить кадровый потенциал предприятий, но и помочь женщинам стать более конкурентоспособными на современном рынке труда.

Топ 5 регионов по количеству привлеченных работодателей:

Ивано-Франковская область,

Полтавская область,

Харьковская область,

Львовская область,

Черниговская область.

Топ 3 профессии, которые выбрали женщины в традиционно мужских отраслях:

станок деревообрабатывающих станков,

трактористка,

водитель автотранспорта.

Условия участия

Финансирование обучения в рамках проекта осуществляется на средства Фонда социального страхования на случай безработицы. Стоимость курса не должна превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодняшний день это 30 280 грн). Если обучение стоит больше, разницу может покрыть либо работодатель, либо участница.

Программа позволяет женщинам овладеть 31 профессией, принадлежащими к категории традиционно мужских, среди которых:

водитель троллейбуса, погрузчика, трамвая;

машинистка крана;

трактористка;

мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств;

слесарь по ремонту колесных транспортных средств и другие.

Как присоединиться к проекту

Работодатель может подать заявку на участие в проекте как онлайн, так и офлайн.

Онлайн-заявка отправляется автоматически в центр занятости через официальный портал. После обработки специалист службы свяжется с работодателем для уточнения деталей.

Офлайн-обращение возможно в любом ближайшем центре занятости, где можно получить консультацию и оформить заявку напрямую.

Напомним, украинки получили возможность приобщиться к программе менторской поддержки женщин в agrifood-бизнесе Empowering Women in Agrifood (EWA). За лучшие решения предусмотрены гранты в размере €5 тысяч и €10 на развитие собственного дела.