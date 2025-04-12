Вакансий больше, чем безработных: директор Госслужбы занятости рассказала об остром кадровом дефиците

В Украине стремительно увеличивается дисбаланс между количеством вакансий и соискателями работы. Наиболее остро кадровый голод ощущается в столице, где открыто 75 тыс. вакансий, в то время как зарегистрированных безработных всего 3 тысячи.

Об этом сообщила Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк на Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров" в Киеве, организатором которого является издание Delo.ua.

По ее словам, похожая ситуация наблюдается и в других регионах. В частности, во Львовской области на 24 тысяч вакансий приходится только 5 тысяч кандидатов. В Донецкой области картина противоположная: там зарегистрировано более 6 тысяч безработных и менее тысячи доступных рабочих мест.

Глава службы также привела статистику: по состоянию на конец 2021 года услугами службы занятости пользовались 295 тысяч человек, из которых 125 тысяч – мужчины.

"Сейчас ситуация изменилась: общее количество безработных сократилось до 100 тысяч, из них только 20 тысяч мужчин. Большинство либо на фронте, либо не обращаются в службу", – пояснила Жовтяк.

Наибольший дисбаланс кадров (количество вакансий превышает численность соискателей) наблюдается в промышленности и образовании. За первый квартал 2025 года наибольший спрос на работников был в следующих отраслях:

перерабатывающая промышленность – 25,4 тыс. вакансии при 23 тыс. вакансий соискателей;

энергетика – 3,3 тыс. /2,9 тыс.;

водоснабжение – 3,5 тыс. /3 тыс.;

образование – 11,9 тыс. /8,3 тыс.;

культура, спорт, развлечения – 1,9 тыс. /1,3 тыс.

В работниках нуждаются также металлургия, легкая промышленность и добывающая отрасль.

Вместе с тем, по оценкам Министерства экономики, уровень безработицы в Украине в 2024 году составил 18,2%, в 2025-м прогнозируется его снижение до 17,7%, с последующим падением до 16,5% в 2027 году.

"Сегодня время работника", — подчеркнула Юлия Жовтяк.

По ее словам, в прошлом году было трудоустроено 330 тысяч. украинцев. Однако бизнесу все труднее находить кадры, особенно в регионах.

"Государственная служба занятости работает над разрешением кадрового кризиса совместно с крупными компаниями — в частности, NOVUS, БKK и другими. Мы стараемся работать с работодателями не точечно, а системно — контролируем поиск кадров по всей стране и помогаем бизнесу закрывать даже самые сложные вакансии", — рассказала руководитель службы.

Одним из ключевых направлений является обучение. Государство предлагает безработным, зарегистрированным в службе занятости, ряд программ переквалификации, включая ваучеры на обучение. Получить их могут лица от 40 лет с 15-летним страховым стажем. Для ветеранов, ВПЛ и людей с инвалидностью таких ограничений нет – они могут бесплатно овладеть одной из более 150 профессий.

Жовтяк отметила, что особое внимание служба занятости уделяет ветеранам – для них предусмотрены программы обучения, а также гранты на открытие собственного дела.

"Наши защитники — это мощный ресурс. Но бывают ситуации, когда их не берут на работу даже после нескольких собеседований. Но это нужно менять", — подчеркнула Жовтяк и призвала бизнес "вкладываться" у вернувшихся с войны.

Отдельно она обратила внимание на государственную программу безбарьерности, предусматривающую поддержку работодателей, нанимающих ВПЛ или ветеранов. Так, в случае трудоустройства лица с инвалидностью I группы работодатель может получить компенсацию до 120 тысяч гривен на обустройство рабочего места, для ІІ группы – до 80 тысяч. Отныне такая поддержка предусмотрена и для ветеранов, из-за войны получивших инвалидность.

"Мы должны сделать все, чтобы эти люди вернулись к достойной работе – с уважением, поддержкой и перспективами", — подытожила руководитель службы.

Ранее Delo.ua писало, что полномасштабная война существенно трансформировала украинский рынок труда, изменив спрос на разные специальности. Наибольший рост вакансий произошел в сфере обороны.