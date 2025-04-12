Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,13

EUR

45,84

+0,29

Наличный курс:

USD

41,10

40,95

EUR

46,90

46,50

ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
BWS
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Вакансий больше, чем безработных: директор Госслужбы занятости рассказала об остром кадровом дефиците

Юлия Жовтяк
Юлия Жовтяк выступила на BWS. Фото: Delo.ua

В Украине стремительно увеличивается дисбаланс между количеством вакансий и соискателями работы. Наиболее остро кадровый голод ощущается в столице, где открыто 75 тыс.  вакансий, в то время как зарегистрированных безработных всего 3 тысячи.

Об этом сообщила Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк на Business Wisdom Summit 2025 "Действенные стратегии лидеров" в Киеве, организатором которого является издание Delo.ua.

По ее словам, похожая ситуация наблюдается и в других регионах. В частности, во Львовской области на 24 тысяч вакансий приходится только 5 тысяч кандидатов. В Донецкой области картина противоположная: там зарегистрировано более 6 тысяч безработных и менее тысячи доступных рабочих мест.

Глава службы также привела статистику: по состоянию на конец 2021 года услугами службы занятости пользовались 295 тысяч человек, из которых 125 тысяч – мужчины.

"Сейчас ситуация изменилась: общее количество безработных сократилось до 100 тысяч, из них только 20 тысяч мужчин. Большинство либо на фронте, либо не обращаются в службу", – пояснила Жовтяк.

Наибольший дисбаланс кадров (количество вакансий превышает численность соискателей) наблюдается в промышленности и образовании. За первый квартал 2025 года наибольший спрос на работников был в следующих отраслях:

  • перерабатывающая промышленность – 25,4 тыс. вакансии при 23 тыс. вакансий соискателей;
  • энергетика – 3,3 тыс. /2,9 тыс.;
  • водоснабжение – 3,5 тыс. /3 тыс.;
  • образование – 11,9 тыс. /8,3 тыс.;
  • культура, спорт, развлечения – 1,9 тыс. /1,3 тыс.

В работниках нуждаются также металлургия, легкая промышленность и добывающая отрасль.

Вместе с тем, по оценкам Министерства экономики, уровень безработицы в Украине в 2024 году составил 18,2%, в 2025-м прогнозируется его снижение до 17,7%, с последующим падением до 16,5% в 2027 году.

"Сегодня время работника", — подчеркнула Юлия Жовтяк.

По ее словам, в прошлом году было трудоустроено 330 тысяч. украинцев. Однако бизнесу все труднее находить кадры, особенно в регионах.

"Государственная служба занятости работает над разрешением кадрового кризиса совместно с крупными компаниями — в частности, NOVUS, БKK и другими. Мы стараемся работать с работодателями не точечно, а системно — контролируем поиск кадров по всей стране и помогаем бизнесу закрывать даже самые сложные вакансии", — рассказала руководитель службы.

Одним из ключевых направлений является обучение. Государство предлагает безработным, зарегистрированным в службе занятости, ряд программ переквалификации, включая ваучеры на обучение. Получить их могут лица от 40 лет с 15-летним страховым стажем. Для ветеранов, ВПЛ и людей с инвалидностью таких ограничений нет – они могут бесплатно овладеть одной из более 150 профессий.

Жовтяк отметила, что особое внимание служба занятости уделяет ветеранам – для них предусмотрены программы обучения, а также гранты на открытие собственного дела.

"Наши защитники — это мощный ресурс. Но бывают ситуации, когда их не берут на работу даже после нескольких собеседований. Но это нужно менять", — подчеркнула Жовтяк и призвала бизнес "вкладываться" у вернувшихся с войны.

Отдельно она обратила внимание на государственную программу безбарьерности, предусматривающую поддержку работодателей, нанимающих ВПЛ или ветеранов. Так, в случае трудоустройства лица с инвалидностью I группы работодатель может получить компенсацию до 120 тысяч гривен на обустройство рабочего места, для ІІ группы – до 80 тысяч. Отныне такая поддержка предусмотрена и для ветеранов, из-за войны получивших инвалидность.

"Мы должны сделать все, чтобы эти люди вернулись к достойной работе – с уважением, поддержкой и перспективами", — подытожила руководитель службы.

Ранее Delo.ua писало, что полномасштабная война существенно трансформировала украинский рынок труда, изменив спрос на разные специальности. Наибольший рост вакансий произошел в сфере обороны.

Автор:
Елена Черкасец