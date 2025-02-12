Еще 500 новых рабочих мест: предприниматели получат 72 млн грн на развитие собственного дела

Определены победители правительственной программы "Власна справа", подавшие заявки с 6 по 19 января 2025 года. По итогам первой волны 308 предпринимателей получат микрогранты на 72 млн. грн., что будет способствовать созданию более 500 новых рабочих мест.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

Что известно о победителях программы

Среди получателей микрогрантов 60% – женщины, 32% – мужчины, а 8% – юридические лица. Лидерами регионов являются Киевщина (17%), Львовщина (11%), Днепропетровщина и Ивано-Франковщина (по 7%), а также Полтавщина (6%).

74% победителей имеют высшее образование, 14% — среднее специальное (техникум, колледж).

24 молодых предпринимателя в возрасте от 18 до 25 лет получат гранты до 150 тысяч гривен на начало бизнеса.

Программа дает шанс реализовать бизнес-идеи в разных сферах, от технологий до услуг. Гранты помогут покрыть затраты на аренду, оборудование и другие стартовые расходы. С сентября 2024 года более 100 молодых украинцев уже воспользовались этой поддержкой.

Топ-5 сфер деятельности, в которых победители осуществляют или планируют начать свой бизнес:

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств (31%);

временное размещение и организация питания (16%);

предоставление других видов услуг (12%);

перерабатывающая промышленность (12%);

здравоохранение и социальная помощь (7%).

За все время действия программы с 2022 выдано более 23 тыс. микрогрантов. Благодаря поддержке бизнеса уже создано и будет создано 43 тыс. новых рабочих мест.

О программе "Власна справа"

Согласно грантовой программе "Власна справа", украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн.

Этот грант доступен как действующим предпринимателям, так и тем, кто не имеет опыта в бизнесе.

Для получения гранта на сумму более 75 тысяч. обязательным условием является создание 1-2 рабочих мест, в зависимости от размера гранта.

Молодые люди до 25 лет могут получить грант до 150 тыс. грн при регистрации как ФЛП, без требования создавать рабочие места.

Предприниматели из Харькова и Харьковской области имеют возможность получить грант до 300 тыс. грн за создание 1 рабочего места или до 500 тыс. грн. грн за создание 2 рабочих мест.

Грантовые средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, а также аренду помещения. Заявки на грант подаются через портал "Дія" вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

Delo.ua сообщало, что на грантовые средства бренд крафтовой продукции из лаванды закупил оборудование по уходу за полем и обработке сырья.