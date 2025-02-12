Ще 500 нових робочих місць: підприємці отримають 72 млн грн на розвиток власної справи

Визначено переможців урядової програми “Власна справа”, які подали заявки з 6 по 19 січня 2025 року. За підсумками першої хвилі 308 підприємців отримають мікрогранти на 72 млн грн, що сприятиме створенню понад 500 нових робочих місць.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби занятості.

Що відомо про переможців програми

Серед отримувачів мікрогрантів 60% — жінки, 32% — чоловіки, а 8% — юридичні особи. Лідерами за регіонами є Київщина (17%), Львівщина (11%), Дніпропетровщина та Івано-Франківщина (по 7%), а також Полтавщина (6%).

74% переможців мають вищу освіту, 14% — середню спеціальну (технікум, коледж).

24 молодих підприємці віком від 18 до 25 років отримають гранти до 150 тисяч гривень на започаткування бізнесу.

Програма надає шанс реалізувати бізнес-ідеї в різних сферах, від технологій до послуг. Гранти допоможуть покрити витрати на оренду, обладнання та інші стартові витрати. З вересня 2024 року більше ніж 100 молодих українців уже скористалися цією підтримкою.

Топ-5 сфер діяльності, в яких переможці здійснюють або планують розпочати свій бізнес:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (31%);

тимчасове розміщення й організація харчування (16%);

надання інших видів послуг (12%);

переробна промисловість (12%);

охорона здоров'я та соціальна допомога (7%).

За весь час дії програми з 2022 року видано понад 23 тис. мікрогрантів. Завдяки підтримці бізнесу вже створено та буде створено 43 тис. нових робочих місць.

Про "Власну справу"

Згідно з грантовою програмою "Власна справа", українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн.

Цей грант доступний як для діючих підприємців, так і для тих, хто не має досвіду в бізнесі.

Для отримання гранту на суму понад 75 тис. грн обов'язковою умовою є створення 1-2 робочих місць, залежно від розміру гранту.

Молоді люди віком до 25 років можуть отримати грант до 150 тис. грн за умови реєстрації як ФОП, без вимоги створювати робочі місця.

Підприємці з Харкова та Харківської області мають можливість отримати грант до 300 тис. грн за створення 1 робочого місця або до 500 тис. грн за створення 2 робочих місць.

Грантові кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, а також оренду приміщення. Заявки на грант подаються через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Delo.ua повідомляло, що на грантові кошти бренд крафтової продукції з лаванди закупив обладнання для догляду за полем і обробки сировини.