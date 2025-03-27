Как полномасштабная война изменила украинский рынок труда: какие профессии стали востребованными, а кто остался без работы

Полномасштабная война существенно трансформировала украинский рынок труда, изменив спрос на разные специальности. Хотя общее количество вакансий в начале 2025 почти вернулось до довоенного уровня, это не означает, что ситуация стабилизировалась.

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Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

Некоторые профессии оказались на пике востребованности, в то время как другие потеряли спрос. Аналитики Work.ua сравнили данные по вакансиям в январе 2022 года и феврале 2025 года, чтобы выяснить, какие специальности сейчас в дефиците, а какие почти исчезли с рынка труда.

Спрос на военных, медиков и юристов вырос в десятки раз

Ожидается, что наибольший рост количества вакансий произошел в сфере обороны. До начала полномасштабного вторжения у военного рекрутинга не было отдельной категории на Work.ua, а сейчас более 600 подразделений размещают там почти 9 000 вакансий. Среди самых востребованных профессий:

деминер – с 1 до 377 вакансий;

стрелок – с 3 до 735;

командир миномета – с 1 до 135;

инженер дронов – с 5 до 202;

оператор дрона – с 18 до 702;

оператор отделения – с 6 до 198.

Значительный рост спроса наблюдается и в медицинской сфере. ВОЗ предупреждала, что из-за войны войны в Украине возрастет заболеваемость инфекционными болезнями, а также ухудшится общее состояние здоровья населения. В то же время, из-за мобилизации и миграции наблюдается острый дефицит медицинских кадров, что является общемировой тенденцией.

За последние три года спрос на медицинских специалистов вырос следующим образом:

эпидемиолог – +200%;

анестезиолог – +170%;

реабилитолог – +152%;

невропатолог – +147%;

уролог – +145%;

хирург – +144%;

травматолог – +103%.

Также значительно увеличилось количество вакансий в сфере юриспруденции.

Айтовцы оказались среди наиболее пострадавших категорий

Несмотря на долгосрочный спрос на IT-специалистов в предыдущие годы, война существенно отразилась на этой сфере: количество вакансий в феврале 2025 года уменьшилось на 36% по сравнению с довоенным периодом. Наибольшее сокращение произошло в следующих категориях:

Game Developer – -87%;

Java Developer – -86%;

JavaScript Developer – -84%;

Android Developer – -83%;

iOS Developer – -81%;

верстальщик — -75%;

геймдизайнер – -71%.

Эта тенденция характерна не только для Украины. Мировые техногиганты, такие как Meta, Microsoft, Amazon, в 2022–2024 гг. также провели массовые сокращения персонала, что привело к значительному росту конкуренции на глобальном рынке.

Также наблюдается спад спроса на специалистов в 12 категориях.

Общественный сектор и благотворительные организации вышли на новый уровень

За последние три года количество вакансий в некоммерческих и благотворительных организациях возросло в 10 раз. Даже после приостановки финансирования проектов USAID в Украине 27 января 2025 года ситуация осталась стабильной.

Спрос на такие специальности вырос значительно:

директор благотворительного фонда – +500%;

грантрайтер – +406%;

координатор – +53%.

Спрос на преподавателей иностранных языков вырос, а на переводчиков – упал

За время полномасштабной войны значительно увеличилось количество вакансий для преподавателей иностранных языков, что объясняется массовой миграцией украинцев за границу. В то же время, спрос на переводчиков сократился, что может быть связано с сокращением сотрудничества с иностранными компаниями и ростом использования ИИ для автоматизированного перевода.

преподаватель польского – +195%, переводчик польского – -25%;

преподаватель испанского – +183%, переводчик испанского – -24%;

преподаватель французского – +112%, переводчик французского – -57%;

преподаватель немецкого – +82%, переводчик немецкого – -71%;

преподаватель английского – +7%, переводчик английского – -85%.

Также полностью исчезли вакансии для переводчиков редких языков, таких как японский, греческий, корейский и датский.

Спрос на специалистов по ментальному здоровью растет

из-за войны украинцы чаще обращаются к психологам. Если в 2022 году к специалистам по ментальному здоровью обращалось только 7% опрошенных, то в начале 2025 года этот показатель вырос до 17%.

Соответственно, спрос на психологов и психиатров существенно увеличился:

психиатр – +156%;

психолог – +149%.

Дерусификация рынка труда: вакансии, связанные с русским языком, исчезли

На Work.ua почти не осталось вакансий, связанных с русским языком. Также уменьшился спрос на специалистов, работавших с российским софтом, в частности 1С:

аналитик 1С – -57%;

администратор 1С – -57%;

программист 1С – -58%;

учитель русского языка – -90%;

учитель русской литературы – никакой вакансии в 2025 году.

Туристическая сфера все еще не оправилась: вакансий гораздо меньше

Сначала пандемия, потом полномасштабное вторжение – сфера туризма за последние 5 лет имела немало вызовов. Это повлияло на спрос на некоторых специалистов:

визовый менеджер (-81%);

экскурсовод (-70%);

менеджер по туризму (-53%);

горничная (-41%);

администратор отеля (-22%).

Современные тенденции по развитию ИИ и соцсетей влияют на спрос

Война — не единственный фактор, сказывающийся на востребованности профессий. За последние 3 года в мире технологий произошло немало событий: от заявления руководителя инстаграммы Адама Моссери о том, что платформа теперь сосредоточится на видеоконтенте, до официального релиза ChatGPT.

Это способствовало спросу на таких специалистов:

специалист по искусственному интеллекту (с 1 до 15 вакансий, + 1 400%);

директ-менеджер (специалист по обработке заказов в инстаграмм магазине, +596%);

медиабаер (+98%);

видеомейкер (+88%);

видеомонтажер (+35%).

Напомним, ситуация на рынке труда в Украине остается сложной. Все сферы экономической деятельности сталкиваются с дефицитом кадров, а наиболее востребованными сейчас рабочие профессии.

Хотя уровень официальной безработицы в Украине сократился и в конце 2024 года достиг исторического минимума, реальные цифры в 20 раз выше.