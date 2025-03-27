- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Как полномасштабная война изменила украинский рынок труда: какие профессии стали востребованными, а кто остался без работы
Полномасштабная война существенно трансформировала украинский рынок труда, изменив спрос на разные специальности. Хотя общее количество вакансий в начале 2025 почти вернулось до довоенного уровня, это не означает, что ситуация стабилизировалась.
Об этом идет речь в исследовании Work.ua.
Некоторые профессии оказались на пике востребованности, в то время как другие потеряли спрос. Аналитики Work.ua сравнили данные по вакансиям в январе 2022 года и феврале 2025 года, чтобы выяснить, какие специальности сейчас в дефиците, а какие почти исчезли с рынка труда.
Спрос на военных, медиков и юристов вырос в десятки раз
Ожидается, что наибольший рост количества вакансий произошел в сфере обороны. До начала полномасштабного вторжения у военного рекрутинга не было отдельной категории на Work.ua, а сейчас более 600 подразделений размещают там почти 9 000 вакансий. Среди самых востребованных профессий:
- деминер – с 1 до 377 вакансий;
- стрелок – с 3 до 735;
- командир миномета – с 1 до 135;
- инженер дронов – с 5 до 202;
- оператор дрона – с 18 до 702;
- оператор отделения – с 6 до 198.
Значительный рост спроса наблюдается и в медицинской сфере. ВОЗ предупреждала, что из-за войны войны в Украине возрастет заболеваемость инфекционными болезнями, а также ухудшится общее состояние здоровья населения. В то же время, из-за мобилизации и миграции наблюдается острый дефицит медицинских кадров, что является общемировой тенденцией.
За последние три года спрос на медицинских специалистов вырос следующим образом:
- эпидемиолог – +200%;
- анестезиолог – +170%;
- реабилитолог – +152%;
- невропатолог – +147%;
- уролог – +145%;
- хирург – +144%;
- травматолог – +103%.
Также значительно увеличилось количество вакансий в сфере юриспруденции.
Айтовцы оказались среди наиболее пострадавших категорий
Несмотря на долгосрочный спрос на IT-специалистов в предыдущие годы, война существенно отразилась на этой сфере: количество вакансий в феврале 2025 года уменьшилось на 36% по сравнению с довоенным периодом. Наибольшее сокращение произошло в следующих категориях:
- Game Developer – -87%;
- Java Developer – -86%;
- JavaScript Developer – -84%;
- Android Developer – -83%;
- iOS Developer – -81%;
- верстальщик — -75%;
- геймдизайнер – -71%.
Эта тенденция характерна не только для Украины. Мировые техногиганты, такие как Meta, Microsoft, Amazon, в 2022–2024 гг. также провели массовые сокращения персонала, что привело к значительному росту конкуренции на глобальном рынке.
Также наблюдается спад спроса на специалистов в 12 категориях.
Общественный сектор и благотворительные организации вышли на новый уровень
За последние три года количество вакансий в некоммерческих и благотворительных организациях возросло в 10 раз. Даже после приостановки финансирования проектов USAID в Украине 27 января 2025 года ситуация осталась стабильной.
Спрос на такие специальности вырос значительно:
- директор благотворительного фонда – +500%;
- грантрайтер – +406%;
- координатор – +53%.
Спрос на преподавателей иностранных языков вырос, а на переводчиков – упал
За время полномасштабной войны значительно увеличилось количество вакансий для преподавателей иностранных языков, что объясняется массовой миграцией украинцев за границу. В то же время, спрос на переводчиков сократился, что может быть связано с сокращением сотрудничества с иностранными компаниями и ростом использования ИИ для автоматизированного перевода.
- преподаватель польского – +195%, переводчик польского – -25%;
- преподаватель испанского – +183%, переводчик испанского – -24%;
- преподаватель французского – +112%, переводчик французского – -57%;
- преподаватель немецкого – +82%, переводчик немецкого – -71%;
- преподаватель английского – +7%, переводчик английского – -85%.
Также полностью исчезли вакансии для переводчиков редких языков, таких как японский, греческий, корейский и датский.
Спрос на специалистов по ментальному здоровью растет
из-за войны украинцы чаще обращаются к психологам. Если в 2022 году к специалистам по ментальному здоровью обращалось только 7% опрошенных, то в начале 2025 года этот показатель вырос до 17%.
Соответственно, спрос на психологов и психиатров существенно увеличился:
- психиатр – +156%;
- психолог – +149%.
Дерусификация рынка труда: вакансии, связанные с русским языком, исчезли
На Work.ua почти не осталось вакансий, связанных с русским языком. Также уменьшился спрос на специалистов, работавших с российским софтом, в частности 1С:
- аналитик 1С – -57%;
- администратор 1С – -57%;
- программист 1С – -58%;
- учитель русского языка – -90%;
- учитель русской литературы – никакой вакансии в 2025 году.
Туристическая сфера все еще не оправилась: вакансий гораздо меньше
Сначала пандемия, потом полномасштабное вторжение – сфера туризма за последние 5 лет имела немало вызовов. Это повлияло на спрос на некоторых специалистов:
- визовый менеджер (-81%);
- экскурсовод (-70%);
- менеджер по туризму (-53%);
- горничная (-41%);
- администратор отеля (-22%).
Современные тенденции по развитию ИИ и соцсетей влияют на спрос
Война — не единственный фактор, сказывающийся на востребованности профессий. За последние 3 года в мире технологий произошло немало событий: от заявления руководителя инстаграммы Адама Моссери о том, что платформа теперь сосредоточится на видеоконтенте, до официального релиза ChatGPT.
Это способствовало спросу на таких специалистов:
- специалист по искусственному интеллекту (с 1 до 15 вакансий, + 1 400%);
- директ-менеджер (специалист по обработке заказов в инстаграмм магазине, +596%);
- медиабаер (+98%);
- видеомейкер (+88%);
- видеомонтажер (+35%).
Напомним, ситуация на рынке труда в Украине остается сложной. Все сферы экономической деятельности сталкиваются с дефицитом кадров, а наиболее востребованными сейчас рабочие профессии.
Хотя уровень официальной безработицы в Украине сократился и в конце 2024 года достиг исторического минимума, реальные цифры в 20 раз выше.