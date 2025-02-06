Спрос на бьюти-сферу и дистанционную работу: как начался 2025 год на рынке труда

2025 год на рынке труда начался активно: количество вакансий увеличилось на 7%. Больше всего возросла потребность в специалистах бьюти-сферы. Также значительно вырос спрос на дистанционную работу: в январе конкуренция за такие вакансии увеличилась почти на 50%.

Об этом говорит аналитика Work.ua.

Соискателям предлагают более 90 тысяч вакансий

В январе 2025 года на сайте Work.ua работодатели опубликовали 94985 вакансий. Это на 7% больше, чем в декабре.

Этот показатель почти не отличается от количества вакансий в январе 2022 года, в последнем месяце перед началом полномасштабного вторжения, когда на рынке труда насчитывалось 97 349 предложений.

Хотя общее количество вакансий практически вернулось к довоенному уровню, структура их распределения изменилась. В прифронтовых регионах предложений работы гораздо меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

Также неравномерно в январе возросло количество вакансий в областях-лидерах по количеству работы:

● Киевская — 31 489 вакансии, +4% к декабрю;

● Львовская — 8 320, +10%;

● Днепропетровская — 8 126, +2%;

● Одесская — 5 323, +10%;

● Харьковская – 2 949, +13%.

О вакансиях на рынке

В январе больше всего вакансий было предложено в следующих категориях:

"Рабочие специальности, производство" — 15 932 вакансии, что на 5% больше, чем в декабре;

"Сфера обслуживания" — 13 927 вакансий, рост на 6%;

"Продажа, закупка" — 11 888 вакансий, увеличение на 11%.

Также, если сравнивать с предыдущим месяцем, значительно увеличилось количество вакансий в категории "Красота, фитнес, спорт" — на 29%.

Категория " Красота, фитнес, спорт" в основном пополнилась вакансиями для работников бьюти-индустрии:

массажист (+62% к декабрю, 261 вакансия);

(+62% к декабрю, 261 вакансия); специалист по лазерной эпиляции (+38%, 207 вакансий);

(+38%, 207 вакансий); парикмахер (+32%, 358 вакансий);

(+32%, 358 вакансий); мастер маникюра (+28%, 455 вакансий).

Эти профессии стали особенно востребованы в первые месяцы 2025 года.

Что известно о конкуренции

В январе рынок труда зафиксировал одно из самых высоких количеств кандидатов с начала 2023 года, когда начался период дефицита кадров. В результате было подано почти 1,5 миллиона отзывов на вакансии – на 39% больше, чем в декабре.

Соискатели сохраняют традицию начинать новую жизнь с нового года, что касается не только личных изменений, но и поиска новой работы. Эту тенденцию можно отчетливо увидеть на графике конкуренции. В последний раз столь высокий уровень показателя наблюдался в апреле 2023 года, отмечается в аналитике.

Если раньше самый высокий уровень конкуренции наблюдался среди верстальщиков и Front-end Developer, то сегодня на первые позиции вышли direct-менеджер и чат-специалист. Это профессии, предполагающие обработку входящих обращений клиентов, обычно через социальные сети.

В то же время наименьшая конкуренция остается за вакансиями в таких категориях, как " Охрана, безопасность", " Рабочие специальности, производство", " Строительство, архитектура", " Транспорт, автобизнес" и " Медицина, фармацевтика" .

Демографический портрет соискателя

На рынке труда на несколько процентных пунктов выросла доля женщин и молодежи до 35 лет.

Какие зарплаты

Единственным показателем, оставшимся неизменным в январе 2025 года, является зарплата. Медиана все еще находится на уровне 24 000 грн.

Однако в некоторых регионах и отраслях все же наблюдаются изменения. В частности, средние зарплаты выросли в Киевской (26 000 грн., +750 грн. до декабря) и Харьковской (21 000 грн., +1 000 грн.) областях.

Также наблюдается повышение предлагаемых доходов в следующих категориях:

"Топменеджмент, руководство высшего звена" — 47 500 грн, +6%;

"Красота, фитнес, спорт" — 25 000 грн, +4%;

"Страхование" — 26 000 грн, +4%;

"Строительство, архитектура" — 28 500 грн, +4%;

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — 22 100 грн, +3%.

В рейтинге должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей, айтовцев и специалистов для Сил обороны):

медиабайер (67 500 грн), водитель-международник (55 000 грн), эндодонтист (51 900 грн), рихтовщик, риелтор, стоматолог, моторист (50 000 грн), бизнес-аналитик, продуктовый менеджер (45 000 грн).

Самые низкие доходы имеют библиотекарь (9500 грн), маркировщик (11 000 грн), педагог-организатор (11 500 грн), уборщик (12 000 грн), посудомоечник (13 500 грн), оператор АЗК (14 000 грн).

Также отмечается, что количество отзывов на вакансии Сил обороны уменьшилось на 1%.

Напомним, ситуация на рынке труда в Украине остается сложной. Все сферы экономической деятельности сталкиваются с дефицитом кадров, а наиболее востребованными сейчас рабочие профессии.

Отметим, уровень официальной безработицы в Украине сократился и в конце 2024 достиг исторического минимума. В декабре количество зарегистрированных безработных составило 94,2 тысячи, из них 75,8 тысяч (80%) – женщины.