Попит на бʼюті-сферу та дистанційну роботу: як розпочався 2025 рік на ринку праці

2025 рік на ринку праці розпочався активно: кількість вакансій збільшилася на 7%. Найбільше зросла потреба у фахівцях бʼюті-сфери. Також значно зріс попит на дистанційну роботу: в січні конкуренція за такі вакансії збільшилася майже на 50%.

Про це свідчить аналітика Work.ua.

Шукачам пропонують понад 90 тисяч вакансій

У січні 2025 року на сайті Work.ua роботодавці опублікували 94 985 вакансій. Це на 7% більше, ніж у грудні.

Цей показник майже не відрізняється від кількості вакансій у січні 2022 року, останньому місяці перед початком повномасштабного вторгнення, коли на ринку праці налічувалося 97 349 пропозицій.

Хоча загальна кількість вакансій практично повернулася до довоєнного рівня, структура їх розподілу змінилася. У прифронтових регіонах пропозицій роботи значно менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Так само нерівномірно у січні зросла кількість вакансій в областях-лідерах за кількістю роботи:

● Київська — 31 489 вакансії, +4% до грудня;

● Львівська — 8 320, +10%;

● Дніпропетровська — 8 126, +2%;

● Одеська — 5 323, +10%;

● Харківська — 2 949, +13%.

Про вакансії на ринку

У січні найбільше вакансій було запропоновано в таких категоріях:

"Робочі спеціальності, виробництво" — 15 932 вакансії, що на 5% більше, ніж у грудні;

"Сфера обслуговування" — 13 927 вакансій, зростання на 6%;

"Продаж, закупівля" — 11 888 вакансій, збільшення на 11%.

Також, якщо порівнювати з попереднім місяцем, значно збільшилася кількість вакансій у категорії "Краса, фітнес, спорт" — аж на 29%.

Категорія "Краса, фітнес, спорт" здебільшого поповнилася вакансіями для працівників бʼюті-індустрії:

масажист (+62% до грудня, 261 вакансія);

(+62% до грудня, 261 вакансія); спеціаліст з лазерної епіляції (+38%, 207 вакансій);

(+38%, 207 вакансій); перукар (+32%, 358 вакансій);

(+32%, 358 вакансій); майстер манікюру (+28%, 455 вакансій).

Ці професії стали особливо затребуваними в перші місяці 2025 року.

Що відомо про конкуренцію

У січні ринок праці зафіксував одну з найвищих кількостей кандидатів від початку 2023 року, коли розпочався період дефіциту кадрів. У результаті було подано майже 1,5 мільйона відгуків на вакансії — на 39% більше, ніж у грудні.

Шукачі зберігають традицію розпочинати нове життя з нового року, і це стосується не лише особистих змін, а й пошуку нової роботи. Цю тенденцію можна чітко побачити на графіку конкуренції. Востаннє такий високий рівень показника спостерігався у квітні 2023 року, зазначається в аналітиці.

Якщо раніше найвищий рівень конкуренції спостерігався серед верстальників і Front-end Developer, то сьогодні на перші позиції вийшли direct-менеджер та спеціаліст чата. Це професії, які передбачають обробку вхідних звернень клієнтів, зазвичай через соціальні мережі.

Водночас найменша конкуренція залишається за вакансіями в таких категоріях, як "Охорона, безпека", "Робочі спеціальності, виробництво", "Будівництво, архітектура", "Транспорт, автобізнес" та "Медицина, фармацевтика".

Демографічний портрет шукача

На ринку праці на декілька відсоткових пунктів зросла частка жінок і молоді до 35 років.

Які зарплати

Єдиним показником, який залишився незмінним у січні 2025 року, є зарплата. Медіана все ще на рівні 24 000 грн.

Однак у деяких регіонах і галузях все ж спостерігаються зміни. Зокрема, середні зарплати зросли в Київській (26 000 грн, +750 грн до грудня) та Харківській (21 000 грн, +1 000 грн) областях.

Також спостерігається підвищення пропонованих доходів у наступних категоріях:

"Топменеджмент, керівництво вищої ланки" — 47 500 грн, +6%;

"Краса, фітнес, спорт" — 25 000 грн, +4%;

"Страхування" — 26 000 грн, +4%;

"Будівництво, архітектура" — 28 500 грн, +4%;

"Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 22 100 грн, +3%.

У рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників, айтівців і фахівців для Сил оборони):

медіабайєр (67 500 грн), водій-міжнародник (55 000 грн), ендодонтист (51 900грн), рихтувальник, рієлтор, стоматолог, моторист (50 000 грн), бізнес-аналітик, продуктовий менеджер (45 000 грн).

Найнижчі доходи мають бібліотекар (9 500 грн), маркувальник (11 000 грн), педагог-організатор (11 500 грн), прибиральник (12 000 грн), посудомийник (13 500 грн), оператор АЗК (14 000 грн).

Також зазначається, що кількість відгуків на вакансії Сил оборони зменшилася на 1%.

Нагадаємо, ситуація на ринку праці в Україні залишається складною. Всі сфери економічної діяльності стикаються з дефіцитом кадрів, а найбільш затребуваними наразі є робітничі професії.

Зауважимо, рівень офіційного безробіття в Україні скоротився і наприкінці 2024 року досяг історичного мінімуму. У грудні кількість зареєстрованих безробітних становила 94,2 тисячі, з них 75,8 тисячі (80%) – жінки.