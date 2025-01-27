Жінки у Силах оборони: які спеціальності обирають і як працюють центри рекрутингу

З моменту запуску рекрутингових центрів української армії понад 36 тисяч громадян звернулися за консультаціями про вступ на військову службу.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Серед них 8 тисяч осіб уже стали кандидатами до Сил оборони України, і 20% із них — жінки.

Найвищий відсоток жінок серед кандидатів зафіксовано у Чернівецькій(46%), Хмельницькій (42%), Тернопільській (38%), Рівненській (33%), Чернігівській (31%), Одеській (29%) і Сумській (27%) областях.

Онлайн-рекрутинговий центр, який охоплює всю країну, демонструє показник залучення жінок на рівні 37%.

Популярні спеціальності серед жінок у Силах оборони:

Штабні посади (робота в управлінні військових підрозділів) — 24%

(робота в управлінні військових підрозділів) — 24% Медичні спеціальності (медики, медсестри, лікарі) — 22%

(медики, медсестри, лікарі) — 22% Безпілотні літальні апарати (БпЛА) (оператори, технічна підтримка) — 13%

(оператори, технічна підтримка) — 13% Кухарі (приготування їжі для військових) — 12%

(приготування їжі для військових) — 12% Стрілецькі спеціальності (участь у бойових завданнях) — 6%

(участь у бойових завданнях) — 6% Зв’язок і кібербезпека (забезпечення комунікацій та інформаційного захисту) — 6%

(забезпечення комунікацій та інформаційного захисту) — 6% Психологи (підтримка морального стану військових) — 3%

Заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник наголосив, що кількість жінок у війську свідчить про їхню рішучість зробити внесок у спільну перемогу. "Жінки працюють як на штабних посадах, так і у бойових підрозділах, зокрема у сфері БпЛА. Це підтверджує відкритість Збройних сил для всіх, хто хоче служити Україні", — зазначив він.

Як працюють рекрутингові центри

В Україні діє 48 рекрутингових центрів, де надається понад 10 тисяч вакансій для різних військових формувань, включаючи Збройні сили України, Нацгвардію, Держприкордонслужбу та СБУ.

Важливим аспектом є конфіденційність процесу. У центрах не видають повісток, а консультації проводяться в індивідуальному порядку.

Жінки стають невід’ємною частиною обороноздатності України, обираючи різноманітні спеціальності від медицини до кібербезпеки. Робота рекрутингових центрів свідчить про активну залученість громадян до захисту країни, незалежно від статі чи професійного досвіду.

Додамо, що у вересні заступниця міністра економіки Тетяна Бережна повідомила, що в Україні 62 000 жінок служать в ЗСУ. З них понад п'ять тисяч - на передовій