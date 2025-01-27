Женщины в Силах обороны: какие специальности выбирают и как работают центры рекрутинга

С момента запуска рекрутинговых центров украинской армии более 36 тысяч граждан обратились за консультациями по вступлению на военную службу.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Среди них 8 тысяч уже стали кандидатами в Сил обороны Украины, и 20% из них — женщины.

Самый высокий процент женщин среди кандидатов зафиксирован в Черновицкой (46%), Хмельницкой (42%), Тернопольской (38%), Ровенской (33%), Черниговской (31%), Одесской (29%) и Сумской (27%) областях.

Онлайн-рекрутинговый центр, охватывающий всю страну, показывает показатель привлечения женщин на уровне 37%.

Популярные специальности среди женщин в Силах обороны:

Штабные должности (работа в управлении военных подразделений) — 24%

(работа в управлении военных подразделений) — 24% Медицинские специальности (медики, медсестры, врачи) — 22%

(медики, медсестры, врачи) — 22% Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) (операторы, техническая поддержка) — 13%

(операторы, техническая поддержка) — 13% Повара (приготовление пищи для военных) — 12%

(приготовление пищи для военных) — 12% Стрелковые специальности (участие в боевых задачах) — 6%

(участие в боевых задачах) — 6% Связь и кибербезопасность (обеспечение коммуникаций и информационной защиты) — 6%

(обеспечение коммуникаций и информационной защиты) — 6% Психологи (поддержка морального состояния военных) — 3%

Заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник подчеркнул, что количество женщин в армии свидетельствует об их решимости внести вклад в общую победу. "Женщины работают как на штабных должностях, так и в боевых подразделениях, в частности в сфере БпЛА. Это подтверждает открытость Вооруженных сил для всех, кто хочет служить Украине", — отметил он.

Как работают рекрутинговые центры

В МО добавили, что в Украине действует 48 рекрутинговых центров, где предоставляется более 10 тысяч вакансий для различных военных формирований, включая Вооруженные силы Украины, Нацгвардию, Госпогранслужбу и СБУ.

Важным аспектом является конфиденциальность процесса. В центрах не выдают повестки, а консультации проводятся в индивидуальном порядке.

Женщины становятся неотъемлемой частью обороноспособности Украины, выбирая различные специальности от медицины к кибербезопасности. Работа рекрутинговых центров свидетельствует об активном вовлечении граждан в защиту страны, независимо от пола или профессионального опыта.

Добавим, что в сентябре заместитель министра экономики Татьяна Бережная сообщила, что в Украине 62 000 женщин служат в ВСУ. Из них более пяти тысяч – на передовой